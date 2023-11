Deshalb trennte sich Billie Eilish von ihren blonden Haaren!

Sie erkannte sich selbst nicht mehr! Die Sängerin Billie Eilish (21) hatte sich in der Vergangenheit schon häufig mit neuen Looks präsentiert. Im März 2021 sorgte sie mit einer platinblonden Mähne für Aufsehen. Doch die US-Amerikanerin war von ihrem neuen Erscheinungsbild nicht so begeistert, wie sie es sich erhofft hatte. Deswegen verabschiedete sich Billie nach wenigen Wochen wieder von ihrer blonden Ära!

Die siebenfache Grammy-Preisträgerin verriet gegenüber Los Angeles Times, dass ihr die Verwandlung keine große Freude bereitet hatte. "Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich war", verriet Billie. Vor der Veränderung sei sie sehr aufgeregt gewesen und hatte sich auf ihren neuen Look gefreut. Doch es sei nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatte. "Ich habe mir diese ganze Ästhetik ausgedacht und wurde einfach von ihr verschluckt", erklärte die Musikerin. Mittlerweile hat der Weltstar wieder schwarze Haare.

Billie hatte mit ihrem Aussehen bei den Fans schon des Öfteren für eine Überraschung gesorgt. Vor Kurzem präsentierte sie im Netz ihr neues Tattoo, welches sich groß über ihren ganzen Rücken zieht. Die Fans waren von dem Motiv der Körperkunst allerdings eher weniger begeistert. "Was ist das? Was sollte ich hier erkennen?", hieß es in einem der Kommentare.

Getty Images Billie Eilish bei dem iHeartRadio Music Festival, September 2021

Getty Images Billie Eilish auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / billieeilish Billie Eilish' neues Tattoo

