Chad Lowe kehrt nach Tod seiner Tochter zu Instagram zurück

Chad Lowe (58) ist erstmals seit dem tragischen Tod seiner Tochter Fiona wieder auf Instagram aktiv geworden. Am Donnerstag teilte der Pretty Little Liars-Schauspieler in seiner Story einen Ausschnitt aus Olivia Hunts Podcast "On Healing". Darin spricht Podcastgast Gerry Hussey über Energie, Menschlichkeit und Glauben. Für Chad ist der Repost die erste Aktivität auf der Plattform, seit seine erst 13-jährige Tochter gestorben ist. Er und seine Frau Kim Painter hatten die traurige Nachricht selbst gegenüber Page Six bestätigt. Statt sich mit eigenen Worten an seine Follower zu wenden, entschied sich der Schauspieler für einen nachdenklichen Beitrag. In den vergangenen Tagen hatte er sich in den sozialen Medien vollständig zurückgezogen.

In dem veröffentlichten Ausschnitt geht es um die Verbindung zwischen menschlicher und göttlicher Existenz. "Wir alle sind Teil der Frequenz. Wir alle besitzen sowohl das Menschliche als auch das Göttliche", sagt Gerry Hussey in der Sequenz, die Chad in seiner Story teilte. Olivia Hunts Podcast "On Healing" beschäftigt sich mit verschiedenen Themen rund um Heilung – ein Schwerpunkt, der angesichts der aktuellen Situation des Schauspielers besonders passend wirkt. Ob Chad sich künftig noch ausführlicher zu dem Verlust seiner Tochter auf Social Media äußern wird, bleibt offen. Fiona war die mittlere von drei Töchtern. Ihre ältere Schwester Mabel ist 17 Jahre alt, die jüngere Schwester Nixie ist zehn Jahre alt.

Woran Fiona gestorben ist, wurde vor wenigen Tagen bekannt. Wie Page Six berichtete, habe ein Gerichtsmediziner in Los Angeles den Tod als Suizid eingestuft. Laut Us Weekly sei Fiona bereits am 29. September mitten in der Nacht in einem Krankenhaus gestorben. Damit bekamen die traurigen Spekulationen um die Todesursache erstmals einen konkreten Rahmen. Kurz nach dem Tod hatten Chad und seine Frau ein Statement veröffentlicht, in dem sie den Schmerz über den Verlust ihrer Tochter in Worte fassten. "Wir sind zutiefst untröstlich über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und das es liebte, zu tanzen", hieß es darin. Gleichzeitig deuteten die Eltern an, dass Fiona mit ihrer mentalen Gesundheit gekämpft habe.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chad Lowe bei der Premiere von "Zombies 3" in Santa Monica, 2022

Instagram / mabellowe_ Fiona Lowe, Tochter von Chad Lowe und Kim Painter