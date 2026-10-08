Drama mit Leyla: Kaufte Kim Virginia ihre Fake-Follower?

Rund um die damals angeblich gekauften Follower von Leyla Heiter (30) sorgt nun eine neue Theorie für Aufsehen – und dabei gerät Kim Virginia Grey (31) ins Visier. Kims ehemaliges Management MeBa Stars äußerte sich jetzt auf Mebasabrechnung.de zu dem Thema und brachte einen brisanten Verdacht ins Spiel: Möglicherweise könnte Kim selbst die künstlichen Accounts für Leyla und auch für Gloria Schwesinger (34) gekauft haben. Dahinter könnte laut der Überlegung des früheren Managers ein bestimmtes Ziel gesteckt haben: Die auffälligen Followerzahlen hätten potenzielle Werbepartner misstrauisch machen und schlimmstenfalls dazu führen können, dass diese ihre Kooperationen mit den beiden Frauen beenden. Belege für diese Theorie präsentierte der Ex-Manager allerdings nicht. Stattdessen stellte er ausdrücklich klar, dass es sich lediglich um seine persönliche Vermutung handle und keiner der genannten Punkte bestätigt sei.

Seinen Verdacht begründet der ehemalige Manager unter anderem mit der damaligen Kommunikation mit Kim. Demnach habe sie sich zunächst selbst beim Management gemeldet und behauptet, Leyla würde Follower kaufen. Obwohl er diese Darstellung angezweifelt habe, sei die 31-Jährige bei ihrer Aussage geblieben. Kurz darauf habe sie einen ähnlichen Hinweis gegeben – diesmal mit Blick auf Gloria. Die zeitliche Abfolge habe ihn schließlich stutzig gemacht: "Ich sage mal so, ich zähle jetzt mal hier einfach nur eins und eins zusammen. Leyla ist jetzt nicht der beste Freund von Kim. Kim fällt es gefühlt als Erstes auf. Kim sagt uns Bescheid", erklärte er. Darüber hinaus habe die Dubai-Auswanderin verlangt, dass das Management die Kooperationspartner von Leyla über die angeblichen Fake-Follower informiert und deren Zusammenarbeit mit ihr infrage stellt. MeBa Stars habe sich dagegen entschieden, auch weil Leyla von einem befreundeten Management vertreten worden sei. Trotz dieser Überlegungen bleibt seine Schlussfolgerung ausdrücklich spekulativ: "Wenn ich eins und eins zusammenzähle, kommt es mir so vor – ich würde dann sagen: Ja, wahrscheinlich hat sie die gekauft."

Dass Leylas Followerzahlen über Nacht plötzlich angestiegen waren, sorgte damals für großes Aufsehen. Im Mai 2025 wuchs die Zahl ihrer Instagram-Follower innerhalb kurzer Zeit von etwa 1,3 Millionen auf mehr als zwei Millionen an. Der ungewöhnlich schnelle Zuwachs löste damals bereits Vermutungen aus, dass dabei gekaufte Accounts eine Rolle gespielt haben könnten. Leyla selbst erklärte damals in einer Instagram-Story, keine Follower zu kaufen. Die aktuellen Aussagen des ehemaligen Managers von Kim Virginia sind jedoch unbestätigt. Wie Kim zu dem gegen sie erhobenen Verdacht steht, ist bislang nicht bekannt. Sie befindet sich aktuell bei Promi Big Brother und konnte sich bislang nicht dazu äußern.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / Panama Pictures Collage: Leyla Heiter und Kim Virginia Grey

Anzeige Anzeige

Imago Gloria Schwesinger Premiere von "Love Island VIP" in Köln, 16.09.2026

Anzeige Anzeige

Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026