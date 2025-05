Leyla Lahouar stellt klar: Sie kauft keine Fake-Follower

Leyla Lahouars (29) Followerzahl in den sozialen Medien ist in kurzer Zeit von 1,3 Millionen auf über 2 Millionen gestiegen, was aktuell für Spekulationen und Diskussionen im Netz sorgt. Viele fragen sich, ob Leyla sich möglicherweise Fake-Follower gekauft hat, um ihre Beliebtheit aufzupolieren. In einer Instagram-Story äußert sich die TV-Bekanntheit nun selbst zu den Gerüchten und stellt entschieden klar: "Ich würde niemals Follower kaufen."

Die plötzliche Zunahme an Abonnenten ist für Leyla ebenso ein Rätsel: "Aus irgendeinem Grund kommen seit Tagen im Sekundentakt neue Follower auf mein Profil, die alle nicht echt sind. Es sind jetzt mittlerweile um die 800.000 Fake-Follower." Die Verlobte von Mike Heiter (33) vermutet, dass möglicherweise jemand Fremdes dahinterstecke, der absichtlich ihre Karriere sabotieren wolle. Dagegen wolle sie nun rechtlich vorgehen. Leyla betont noch mal: "Ich habe damit auf jeden Fall nichts zu tun. Ich bin stolz auf meine 1,3 Millionen echten Follower."

Leyla, die durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten bekannt wurde, ist seit Jahren eine feste Größe auf Instagram. Neben ihrem glamourösen Lifestyle teilt sie dort regelmäßig Einblicke in ihr Leben und ihre baldige Hochzeit mit Mike. Diese stand zuletzt wegen eines vermeintlichen Fremdgeh-Dramas in den Sternen, doch die Turteltauben konnten ihren Streit beiseitelegen und präsentieren sich seitdem wieder als Einheit.

ActionPress / Andre, Jerry Reality-TV-Star Leyla Lahouar, 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

