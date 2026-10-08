"Für Fame tut sie alles": Lorik rechnet mit Kim Virginia ab

Lorik Bunjaku (30) hat kein Blatt vor den Mund genommen, als es um Kim Virginia Grey (31) und deren damalige Schwangerschaft ging. Zu Gast bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" wurde er von Moderator Jochen Bendel (58) ganz direkt gefragt, ob er die Schwangerschaft des Realitystars für echt oder erfunden halte. In seiner Antwort ging Lorik vor allem auf den Ruf ein, der Kim vorauseilt – und formulierte einen deutlichen Vorwurf: "Sie ist ja gebrandmarkt von dem Image, dass sie für Fame und Aufmerksamkeit alles tut." Eine erfundene Schwangerschaft unterstellte Lorik ihr damit allerdings nicht. Vielmehr machte er zugleich deutlich, dass er damals selbst versucht habe, Gewissheit zu bekommen. Weil er Kims Management persönlich kennt, habe er dort direkt nachgefragt. Aus ihrem beruflichen Umfeld sei ihm daraufhin bestätigt worden, dass die Schwangerschaft tatsächlich echt gewesen sei.

Als Beleg für seine Einschätzung holte Lorik eine Szene aus der Vergangenheit hervor. Er erinnerte an Kims Teilnahme bei Promis unter Palmen. Dort soll die Influencerin gegenüber Nikola Grey (30) gesagt haben: "Wir machen Fame, wenn wir hier rauskommen." Für Lorik passt dieser Satz offenbar ins Bild, das die Öffentlichkeit von der Reality-TV-Bekanntheit hat. Jochen griff die Schilderung in der Show prompt auf und deutete an, dass im Nachhinein durchaus der Eindruck entstehen könne, die späteren Geschehnisse seien von langer Hand geplant gewesen. Lorik blieb bei der Frage nach der Schwangerschaft jedoch zurückhaltender als bei seiner Bewertung von Kims Umgang mit Aufmerksamkeit. Er behauptete nicht, sie habe diese nur inszeniert oder frei erfunden. Stattdessen stellte er seinem deutlichen Vorwurf die Information gegenüber, die er nach eigener Aussage seinerzeit von ihrem Management erhalten hatte. Damit trennte er seine persönliche Einschätzung von der konkreten Auskunft zu Kims Schwangerschaft.

Nur wenige Stunden später meldete sich auch Mike Heiter (34) auf Instagram zu Wort. Der Realitystar bezog sich auf ein rund 30-minütiges Statement, das das ehemalige Management von Kim Virginia und Nikola veröffentlicht hatte. Von Mallorca aus sagte Mike, er habe darin einen persönlichen Bezug erkannt. Für ihn hätten die Aussagen bestätigt, was er und seine Frau Leyla (30) schon länger vermutet hätten. "Die Wahrheit kommt immer raus. Immer früher oder später", erklärte er in seiner Social-Media-Story. Mike behauptete außerdem, Kim habe Leyla besonders im Blick gehabt und sich dafür interessiert, was sie mit Projekten verdiene. Unabhängig belegt waren diese Vorwürfe allerdings nicht. Mike sprach zudem über den Vorwurf, es seien Fake-Follower gekauft worden, um Leyla beruflich zu schaden – und kritisierte Kims Umgang mit der Schwangerschafts- und Abtreibungsgeschichte scharf: "Das Thema ist einfach maximal sensibel und dass man dann so unsensibel damit umgeht, ist schon grob fahrlässig."

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Collage: Imago, IMAGO / brennweiteffm Collage: Lorik Bunjaku und Kim Virginia Grey, Realitystars

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin