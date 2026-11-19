Katie Price (48) konnte es wieder nicht lassen und hat sich erneut operieren lassen. In Belgien unterzog sich der Realitystar einer weiteren Nasen-OP, obwohl die Besorgnis innerhalb ihrer Familie immer größer wird. Für die Britin reiht sich der Eingriff in eine lange Liste von Schönheitsoperationen aus den letzten Jahrzehnten ein. Wie aktuelle Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen, verließ Katie am Dienstag ihr Hotel in deutlich mitgenommenem Zustand. Ihre Nase und Teile ihres Gesichts waren mit Verbänden, Polstern und medizinischem Klebeband abgedeckt. Auf dem Weg zu einem bereitstehenden Wagen wirkte die fünffache Mutter sichtlich geschwächt. Auf ein komplettes Make-up wollte sie trotz der frischen Operation dennoch nicht verzichten. Auch ihr Outfit war alles andere als zurückhaltend: Katie zeigte sich in einem Korsagentop, einer kurzen Felljacke und einer weit geschnittenen Hose.

An ihrer Nase hat Katie bereits etliche Male nachhelfen lassen. Ihren ersten Eingriff dieser Art wagte sie schon 2007, bevor 2023 die nächste Nasen-OP folgte – damals begründete sie den Schritt damit, dass ihre Nase nach einem Lippenlifting schief gewirkt habe. Anfang 2025 gönnte sie sich schließlich noch ein Mini-Lifting der Nase. Wie die Daily Mail berichtet, geht Katie selbst davon aus, seit ihrem 20. Geburtstag insgesamt 30 bis 40 Schönheits-OPs absolviert zu haben. Darunter sind sechs Facelifts, 17 Brust-OPs, Zahnbehandlungen sowie eine Fox-Eye-Operation, deren Wiederholung sie bereits für Februar 2027 ankündigte. Vor allem ihre jüngere Schwester Sophie Price stellt infrage, warum Katie ihr Aussehen und insbesondere ihre Lippen immer weiter verändert. Katie gab zu, dass ihre Körperdysmorphie für Streit zwischen den beiden sorgt. Die Risiken durch die vielen Operationen und Vollnarkosen kenne sie. Gegenüber The Sunday Times stellte sie aber klar, dass sie sich aus freien Stücken behandeln lasse: "Mein Körper, meine Regeln." Ob weitere Eingriffe folgen und ob sie die Gefahren in Kauf nimmt, wolle allein sie entscheiden.

Auch wenn die beiden Schwestern in Sachen Beauty-OPs völlig unterschiedlich ticken, ist Katie für Sophies Unterstützung enorm dankbar. Wie die Unternehmerin betonte, entspringen die Sorgen ihrer Schwester ehrlicher Zuneigung und haben rein gar nichts mit finanziellen Interessen zu tun. Im Gespräch mit The Sunday Times sprach Katie offen über die Beziehung der beiden: "Wir haben uns in der Vergangenheit zerstritten, aber wir sprechen jeden Tag, und ich vertraue ihr." Dabei zog sie auch einen deutlichen Vergleich zu früheren Weggefährten. "Sie denkt an mich und nicht an ihren Geldbeutel – anders als einige andere Menschen zuvor in meinem Leben, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus waren", erklärte sie weiter. Und auch sonst blickt Katie positiv auf ihr aktuelles Leben. Gegenüber der Zeitung schwärmte sie: "Ich bin so glücklich wie noch nie."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den National Television Awards 2026 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price bei der Premiere von "The Psychopath Life Coach" im Curzon Mayfair in London

Anzeige Anzeige