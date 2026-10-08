Nachrichten gelöscht: Neue Vorwürfe gegen Kieran Hayler

Vor dem Lewes Crown Court muss sich Kieran Hayler (39) derzeit schweren Vorwürfen stellen: Eine heute 23-Jährige beschuldigt ihn, sie zwischen Juni und Oktober 2016 an einer Adresse in West Sussex dreimal vergewaltigt und einmal sexuell angegriffen zu haben – damals war sie nach eigenen Angaben 13 Jahre alt. Wie The Sun berichtet, sagte die mutmaßlich Betroffene im laufenden Verfahren hinter einem Sichtschutz aus. Dabei erhob sie einen weiteren Vorwurf: Nach den mutmaßlichen Taten soll Kieran sie dazu gedrängt haben, den gemeinsamen Nachrichtenverlauf verschwinden zu lassen. "Herr Hayler bat mich, meine Nachrichten zu löschen", sagte sie laut The Sun aus. Belege gibt es heute entsprechend keine mehr. "Sie sind längst weg, schon seit einigen Jahren. Ich habe sie nicht mehr, es ist zehn Jahre her", erklärte die Frau vor Gericht. Der Ex-Mann von Katie Price (48) bestreitet sämtliche Anschuldigungen, das Verfahren dauert an.

Laut ihrer Schilderung soll Hayler ihr schon vor dem ersten mutmaßlichen Übergriff gesagt haben, dass er sie sehr möge, und mit ihr über Sex gesprochen haben. Nach dem dritten mutmaßlichen Vorfall habe er ihr geschrieben: "Ich liebe dich. Gute Nacht", worauf sie mit "Ich liebe dich auch" geantwortet habe. Haylers Verteidigerin Arlette Piercy zweifelte vor Gericht an, dass diese Nachrichten überhaupt jemals verschickt wurden. Die Zeugin begründete das Fehlen entsprechender Nachweise erneut mit der angeblichen Aufforderung, alles zu löschen. Im Jahr 2021 wandte sie sich schließlich an die Kinderschutzorganisation NSPCC, die daraufhin die Polizei einschaltete. Bei ihrer Befragung im Dezember desselben Jahres sagte die Frau laut The Sun: "Er sagte mir ständig, ich solle still sein, ich müsse es geheim halten und dürfe niemandem davon erzählen." Kieran wurde im Januar 2022 befragt und bestritt sowohl die geschilderten Geschehnisse als auch jeglichen sexuellen Kontakt.

Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten war Hayler noch mit Katie Price verheiratet – das Paar trennte sich 2018. Die Frau gehört laut The Sun weder zur Familie des Angeklagten noch zu Katies Familie. Aus rechtlichen Gründen darf sie nicht namentlich genannt werden, sie wird von speziell geschulten Kräften betreut. Angeklagt ist Hayler wegen dreifacher Vergewaltigung und eines weiteren sexuellen Übergriffs. Im Prozess wurde zudem ein Nachrichtenaustausch aus dem Mai 2017 verlesen: Darin fragte Katie die damals 14-Jährige, ob sie Kieran geküsst habe. Die Reality-TV-Bekanntheit versicherte der Jugendlichen, sie beschützen zu wollen, und schrieb unter anderem: "Ich werde dich zu einem kleinen Star machen." Die Jugendliche erwiderte demnach, es habe lediglich einen Flirt gegeben, darüber hinaus sei jedoch nichts passiert. Der Nachrichtenaustausch wurde im Lewes Crown Court verlesen und ebenfalls von The Sun verbreitet.

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Getty Images Kieran Hayler, Oktober 2021

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Getty Images Kieran Hayler im Mai 2016 in London

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