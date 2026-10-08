Michelle bricht Schweigen über dunkelste Zeit ihres Lebens

Schlagersängerin Michelle (54) war zuletzt eher selten im Rampenlicht zu sehen – nun meldet sie sich mit besonders privaten Worten zurück. In der neuen Folge des Podcasts "Ungefiltert On Fire", die heute ab 18 Uhr auf den gängigen Podcastplattformen abrufbar ist, blickt sie auf ihre dunkelste Zeit zurück. Die Ankündigung verspricht ein hochemotionales Gespräch, in dem ihre Ängste und Depressionen unbeschönigt im Mittelpunkt stehen – aber auch Kraftquellen wie Spiritualität, Hoffnung und ihr ganz persönlicher Weg zurück ins Leben. Seit ihrem letzten öffentlichen Auftritt bietet sich hier erstmals wieder die Gelegenheit, ausführlicher von der Musikerin zu hören. Angekündigt wird das Gespräch laut Schlager.de als "ehrlich, emotional und ohne Filter".

Ein kurzer Vorgeschmack lässt bereits erahnen, wie offen die Sängerin dabei spricht. So möchte sie offenbar mit einem früheren Kapitel ihres Lebens endgültig abschließen: "Die Person, die will ich einfach nicht mehr sein", heißt es in der Ankündigung zur Folge. Welche konkreten Ereignisse sie zu diesem Satz bewegt haben, behält sie vorerst für sich. Dafür packt Michelle im Talk über ihre spirituelle Ader aus und verrät, dass sie Geister sehen kann. Ein weiteres großes Thema ist die Musikbranche, an der die Sängerin offenbar kein gutes Haar lässt. Welche Erlebnisse sie so kritisch gestimmt haben und welche Vorwürfe sie genau erhebt, sickerten vor der Ausstrahlung der Folge allerdings noch nicht durch.

Ob die Sängerin im Podcast auch über das überraschende Beziehungs-Aus mit Eric Philippi auspackt, ließ die Vorschau offen. Auch die Frage, wie sehr die Trennung zu ihrer schweren Phase beigetragen hat, blieb vorerst unbeantwortet. In letzter Zeit hatte sich der Schlagerstar rar gemacht und kaum Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Beruflich erfindet sie sich derweil neu: Neben der Musik und ihrem Job als Heilerin bastelt sie an einem weiteren Projekt, über das sie bisher allerdings eisern schweigt. "Ich arbeite natürlich weiter und habe ja meine Termine. Und ich baue mir gerade noch ein zweites Standbein auf. Darüber spreche ich aber noch nicht. Das kommt alles noch", erklärte sie vor Kurzem gegenüber Schlager.de. Einzelheiten dazu will sie zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

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Imago Michelle bei "Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten" im Velodrom Berlin, 10. Januar 2026

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Getty Images Michelle, Schlagersängerin