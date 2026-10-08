Clint Eastwoods Tochter Alison trauert um ihre Mutter Maggie

Traurige Nachrichten aus der Familie Eastwood: Maggie Johnson, die erste Ehefrau von Clint Eastwood (96), ist am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, im Alter von 94 Jahren gestorben. Ihre Tochter Alison Eastwood (54) machte den Verlust am Mittwoch auf Instagram öffentlich und widmete ihrer Mutter bewegende Worte. "Am vergangenen Sonntag haben wir uns von unserer lieben Mama verabschiedet. Sie ist friedlich gestorben, kurz vor ihrem 95. Geburtstag", schrieb sie und ergänzte: "Sie hatte ein langes, wundervolles Leben. Sie war freundlich, großzügig, loyal und hatte einen großartigen Sinn für Humor." Dazu veröffentlichte Alison eine Reihe bislang unbekannter Familienaufnahmen. Zu sehen sind unter anderem Kindheitsmomente mit ihrem Bruder Kyle Eastwood (58) sowie Bilder von Maggie an der Seite von Clint. Eines der Fotos entstand an Maggies 90. Geburtstag – viele Jahre nach der Scheidung des einstigen Ehepaares.

In ihrem Abschiedspost hob Alison hervor, was ihre Mutter der Familie mit auf den Weg gegeben habe: eine tiefe Liebe zur Natur und zu Tieren sowie ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Umwelt. Maggie habe ihre beiden Kinder zudem stets unterstützt. Sie habe sich über die Erfolge ihres Sohnes Kyle als Jazzmusiker gefreut und bei Alison regelmäßig nachgefragt, wie es den geretteten Tieren gehe und was sie selbst tun könne, um zu helfen. Wie prägend Maggie auch für andere Menschen gewesen sei, verdeutlichte Alison mit einer persönlichen Anekdote: "Eine Freundin von ihr sagte neulich zu mir, dass sie das Gefühl habe, durch die Bekanntschaft mit meiner Mutter ein besserer Mensch geworden zu sein." Zum Abschluss ihres Beitrags schrieb Alison: "Maggie war ein helles, wunderschönes Licht. Sie wird sehr vermisst werden."

Maggie und Clint lernten sich 1953 bei einem Blind Date in San Francisco kennen. Nur wenige Monate später, am 19. Dezember desselben Jahres, gaben sie sich das Jawort. 1968 kam Sohn Kyle zur Welt, 1972 folgte Tochter Alison. Nach rund drei Jahrzehnten Ehe trennte sich das Paar schließlich 1984. Der Kontakt riss danach jedoch nicht ab. Maggie war 1986 dabei, als Clint zum Bürgermeister von Carmel-by-the-Sea gewählt wurde, und auch Feiertage verbrachte die Familie weiterhin gemeinsam. 2022 erzählte Alison in einem von OK! veröffentlichten Interview, ihre Eltern hätten nur etwa eine Meile voneinander entfernt gewohnt und Thanksgiving gemeinsam gefeiert. "Ihre Leben sind miteinander verflochten, und das war großartig. Sie sind immer sehr gut miteinander ausgekommen", sagte sie damals. Ihrer Mutter rechne sie hoch an, dass diese stets betont habe: "Wir haben gemeinsam eine Familie, unabhängig davon, ob wir verheiratet sind oder nicht." Die Familie habe für sie an erster Stelle gestanden.

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Instagram / alison.e.wood Alison und Kyle Eastwood mit ihrer Mutter Maggie Johnson

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Imago Graylen Eastwood, Stacy Poitras, Alison Eastwood, Scott Eastwood, Christina Sandera, Clint Eastwood, Maggie Johnson, Kyle Eastwood und Cynthia Ramirez

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