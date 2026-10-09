Chloe Bailey trotzt Kritik mit gewagtem Nackt-Look

Chloe Bailey zog mit einem gewagten Look erneut die Aufmerksamkeit auf sich. Zur Feier ihrer neuen Zusammenarbeit mit Victoria Monét (37) trug die Sängerin ein hautenges, hochgeschlossenes Kleid, das von halbtransparenten Querstreifen durchzogen war. Wie The Blast berichtet, zeichneten sich darunter hautfarbene Unterwäsche und Pasties ab, die optisch mit ihrem Teint verschmolzen und den Eindruck eines Nackt-Looks erzeugten. Rote Sohlen an ihren hohen Plateauschuhen setzten einen zusätzlichen Akzent. Anlass für den Auftritt war der gemeinsame Song "Lose Myself". Dass ihre freizügigen Outfits in der Vergangenheit wiederholt für Kritik sorgten, scheint Chloe nicht von ihrem Stil abzubringen. Sie bleibt ihrem selbstbewussten Modegeschmack treu.

Auch beim Make-up setzte Chloe auf einen auffälligen Stil. Zu gebleichten Augenbrauen kombinierte sie lilafarbenen Lidschatten, markanten Eyeliner und dramatische Wimpern. Eine Kette mit drei Kreuzanhängern, mehrere glitzernde Ohrringe und auffällige Ringe ergänzten den Look. Fotos und Videos ihres Outfits veröffentlichte die Sängerin in den sozialen Medien. In den Kommentaren bekam sie dafür viel Zuspruch. "Girl, du hast deine Augenbrauen gebleicht und bist zu etwas anderem geworden. Unglaublich", schrieb ein Fan. Chloe reagierte knapp: "Das stimmt." Auch Tina Knowles (72), Beyoncés (45) Mutter, zeigte sich begeistert und kommentierte den Beitrag mit Herz- und Feuer-Emojis.

Die gebleichten Augenbrauen sind inzwischen zu einem wiederkehrenden Element von Chloes Looks geworden. Bereits bei den VMAs im September zeigte sie sich mit diesem Styling. Anfang September trug sie es auch bei einem Fotoshooting, für das sie einen bordeauxfarbenen Latexbody, einen roten String und Overkneestiefel kombinierte. Während einige Fans ihre gewagten Outfits feiern, gibt es auch immer wieder kritische Stimmen zu ihren Brauen und ihrem freizügigen Stil. Chloe lässt sich davon nicht abhalten und bleibt bei ihren auffälligen Looks. Zuletzt bekam sie auch für ihre Musik viel Aufmerksamkeit: Am 7. und 8. Oktober trat sie vor ausverkauftem Haus im Blue Note Jazz Club in Los Angeles auf. Videos der Konzerte verbreiteten sich anschließend im Netz, wo viele ihre Stimme lobten. Fans, die keine Tickets bekommen hatten, wünschten sich daraufhin eine Tour.

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Getty Images Chloe Bailey bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Chloe Bailey bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Chloe Bailey bei den 57th NAACP Image Awards im Pasadena Civic Auditorium, 28. Februar 2026