Nach Suizidbeichte: William und Kate senden bewegenden Brief

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) haben der ehemaligen Leichtathletin Dame Kelly Holmes (56) Ende September einen persönlichen Brief zukommen lassen. Anlass war ein Auftritt der zweifachen Olympiasiegerin in Liverpool, bei dem sie offen über Suizidgedanken in ihrer Vergangenheit gesprochen hatte. Wie Hello! berichtet, schilderte Kelly bei dem Termin im Hill-Dickinson-Stadion, wie sie sich damals Hilfe suchte. Dort war die Initiative "On Your Side" vorgestellt worden. William und Kate würdigten vor allem den Mut der zweifachen Olympiasiegerin, ihre belastenden Erfahrungen öffentlich zu machen. "Mir ist bewusst, dass es nicht immer einfach ist, diese Erfahrungen in Worte zu fassen, aber Ihre Worte werden unzähligen Menschen geholfen haben", heißt es laut dem Magazin in der Botschaft der beiden. Eine besonders persönliche Note bekam die Palastpost durch William: Der Prinz versah den Brief selbst mit seiner Unterschrift.

Kelly zeigte sich tief bewegt und teilte den besonderen Moment auf ihren Social-Media-Kanälen. Das Ganze fühle sich an wie ein Traum, ließ sie ihre Follower wissen. Für eine Überraschung hatte zuvor schon der Termin selbst gesorgt: Kate war damals unangekündigt an der Seite ihres Mannes erschienen. Die von dem Paar unterstützte Initiative "On Your Side" will Menschen in psychischen Notlagen möglichst frühzeitig erreichen. Ein dazugehöriger Leitfaden erläutert, wie sich Warnsignale erkennen lassen und wie Suizidgedanken direkt angesprochen werden können. Zugleich richtet sich das Projekt gegen die Annahme, dass ein offenes Gespräch entsprechende Absichten verstärken könne. Betroffene sollen stattdessen erfahren, dass ihnen zugehört wird. William betont im Vorwort des Ratgebers laut Hello! die Bedeutung eines rechtzeitigen Handelns: "Ich habe Menschen getroffen, deren Leben gerettet wurde, weil jemand eingegriffen hat, um zu helfen."

Besonders Kate hatte sich zuletzt mehrfach zu Themen wie innerer Stärke geäußert. Zum Internationalen Frauentag im März dieses Jahres hob die Prinzessin öffentlich die Freundlichkeit und die Widerstandskraft von Frauen hervor. Dabei betonte sie besonders jene Stärke, die in Familien und Gemeinschaften häufig übersehen werde. Sowohl diese Botschaft als auch der Brief an die Olympiasiegerin rücken den Gedanken in den Mittelpunkt, psychische Belastungen und frühere Suizidgedanken nicht zu verschweigen. William und Kate treten damit erneut gemeinsam für einen einfühlsamen Umgang mit persönlichen Krisen ein. Gleichzeitig lenken sie die Aufmerksamkeit darauf, wie wichtig es sein kann, bei Warnsignalen hinzusehen, zuzuhören und betroffenen Menschen rechtzeitig Unterstützung anzubieten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Bei einem Besuch des Bute Shinty Club: Prince William und Catherine, Princess of Wales, auf der Isle of Bute

Getty Images Dame Kelly Holmes nach ihrem Olympiasieg im Jahr 2004

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Event des Dmmi Royal Charity Polo Cup in Windsor