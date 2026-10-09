Kristen Wiigs neuer Look sorgt für heftige Spekulationen

Kristen Wiig (53) sorgte bei der Pariser Fashion Week mit einem ungewohnten Erscheinungsbild für Gesprächsstoff. Am Montag besuchte die Schauspielerin die Show zur Frühjahr/Sommerkollektion 2027 von Chanel und präsentierte sich dabei mit deutlich dunkleren Haaren statt ihrer typischen blonden Mähne. Wie news.com.au berichtet, trug die "Bridesmaids"-Darstellerin ein trägerloses schwarzes Minikleid mit dem ikonischen Doppel-C-Logo des Modehauses. Besonders ihr Gesicht fiel vielen Beobachtern auf: Auf Fotos und Videos vom Event erkannten zahlreiche Fans die Schauspielerin kaum wieder und diskutierten anschließend in den sozialen Medien über ihren veränderten Look. Kristen hat sich bislang nicht zu den Reaktionen geäußert. Auch mögliche Gründe für ihr verändertes Erscheinungsbild ließ sie offen.

Ein TikTok-Video von der Chanel-Schau heizte die Diskussion zusätzlich an und verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit im Netz. Darin sitzen Kristen, Dua Lipa (31), Pedro Pascal (51) und Nicole Kidman (59) in der ersten Reihe. Die vier Stars greifen in dem Clip einen Song-Trend auf: Kristen, Pedro und Dua synchronisieren nacheinander Zeilen aus Adélas Lied "Nicole Kidman", ehe Nicole den Abschnitt mit den Worten "Ich fühle mich wie Nicole" beendet. Anschließend rückte vor allem Kristens Erscheinungsbild in den Fokus. "Das sieht nicht wie Kristen Wiig aus", schrieb ein Nutzer auf Reddit, wie news.com.au berichtet. Eine andere Person schilderte ihre Überraschung: "Als sie zuerst auftauchte, dachte ich: Moment, wer ist diese Person? Ich habe sie nicht im Titel gesehen. Ich musste es noch einmal ansehen, lol." Weitere Kommentare zogen Vergleiche zu Kate Beckinsale (53), Emily Blunt (43), Nikki Glaser (42), Liz Hurley (61) und Jennifer Aniston (57).

Über das Älterwerden und den Schönheitsdruck in Hollywood hat Kristen bereits früher gesprochen, allerdings unabhängig von ihrem aktuellen Auftritt in Paris. 2014 erzählte sie im Interview mit Glamour von ihren Anfängen in der Filmbranche: "Da bekam ich wirklich Angst." Sie habe sich damals unerfahren gefühlt und sich mit jüngeren Menschen verglichen, die ihrer Meinung nach besser aussahen und beruflich schon weiter waren. Zwei Jahre später ging es während der Promotion für "Zoolander 2" um ihre Filmfigur Alexanya Atoz, die mit deutlich betonten Wangen und Lippen dargestellt wird. Im Gespräch mit Kjersti Flaa äußerte sich Kristen damals auch zu kosmetischen Eingriffen: "Es ist eine Frage der Balance ... Wenn Menschen älter sind und ein paar kleine Dinge machen lassen: Wenn du es tun willst, dann tu es."

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Getty Images Kristen Wiig bei der Chanel Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Kristen Wiig bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Kristen Wiig bei den Filmfestspielen von Venedig 2017