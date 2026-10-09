Christian Lell bezahlte Ex-Freundinnen Brustvergrößerungen

Mit erstaunlichem Fachwissen über Brustimplantate sorgt Christian Lell (42) im Promi Big Brother-Livestream für Gesprächsstoff. In einer Runde mit Tessa Bergmeier (37) und Kim Virginia Grey (31) ordnet der ehemalige Fußballprofi in der Sat.1-Show ganz nebenbei das Gewicht eines Implantats ein: "200 Gramm, das ist doch normalerweise eine Brusthälfte bei den Mädels, wenn sie das einsetzen lassen." Tessa reagiert sichtlich verblüfft – mit so viel Detailwissen rechnet sie bei ihrem Mitbewohner offenbar nicht. Im Laufe des Gesprächs kommt dann heraus, woher der Sportler seine Informationen hat: Gleich drei seiner Ex-Freundinnen wollten sich die Brüste vergrößern lassen. Alle drei vermittelte er an denselben Arzt in München – und offenbar kam er auch für die Eingriffe auf.

Die Unterhaltung beginnt mit Tessas staunendem Kommentar: "Womit du dich auskennst." Christian kontert zunächst: "Alle meine Ex-Freundinnen haben das verlangt", schiebt auf Kims Nachhaken aber ein "Nur drei" hinterher. Die Realitybekanntheit kann sich daraufhin einen Scherz nicht verkneifen: "Dann hast du sechs Tittis springen lassen! Komm Christian, jetzt kannst du's sagen: Was haben die sechs Tittis gekostet?" Wie hoch die Summe am Ende war, verrät er allerdings nicht. Auf Kims neugierige Nachfrage antwortet er nur knapp: "Ich weiß es nicht mehr." Kim kann die Geschichte kaum fassen: "Das habe ich noch nie gehört, dass ein Mann sagt: Die fühlt sich gut an bei der ersten, dann schicke ich die zweite und die dritte auch noch mal zu dem Arzt. Das ist schon ein Ding." Lachend fügt sie hinzu: "Ich wäre direkt dabei bei so einem unmoralischen Angebot."

Zwischendurch versucht Christian, das Ganze jedoch als Jux abzutun: "Das war doch nur Flachs." Auch Mitbewohner Gedeon Burkhard (57) springt ihm lachend bei: "Das macht er gerne, er erzählt gerne Blödsinn." Kim lässt sich davon jedoch nicht beirren und stellt klar: "Ich glaube das jetzt!" Im Sprechzimmer wird Christian dann konkreter: "Es gab Partnerinnen in meiner Vergangenheit, die hatten Lust, sich da zu vergrößern oder zu verändern. In München gibt es eine Koryphäe, einen Arzt, der das exzellent macht, und da habe ich vermittelt", erzählt er. Heute sieht er das Thema jedoch anders: "Früher hatte ich nichts dagegen, heute mag ich es generell natürlich." Seit dem 5. Oktober 2026 ist Christian Teil der 14. Staffel von "Promi Big Brother" und lässt sich erstmals in einem Realityformat rund um die Uhr filmen. Bekannt wurde der gebürtige Münchner als Fußballprofi.

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Joyn / Marc Rehbeck Christian Lell, Promi-BB-Kandidat 2026

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Gedeon Burkhard beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026