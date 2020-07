Chris Colfer (30) trauert um seine ehemalige Schauspielkollegin. Nachdem Naya Rivera (✝33) nach einer Bootstour auf dem Lake Piru mit ihrem Sohn zunächst als vermisst galt, wurde ihre Leiche nach tagelanger Suche schließlich aus dem See geborgen. Zahlreiche Fans und Freunde der Schauspielerin nahmen bereits Abschied, darunter beispielsweise Heather Morris (33). Auch Chris, der jahrelang gemeinsam mit Naya bei Glee vor der Kamera stand, veröffentlichte ein langes Statement – und zollt dabei seiner verstorbenen Freundin Tribut.

"Wie kann ein Mensch gleichzeitig so talentiert, lustig und schön sein?", schwärmte Chris von Naya gegenüber Variety. Ihre Leidenschaft für das Schauspielen und Singen sei für den 30-Jährigen eine große Motivation gewesen – nicht nur am Set, sondern auch in seinem Privatleben. "Sie war wie eine coole ältere Schwester, […] allein durch ihre Anwesenheit gab sie einem das Gefühl, beschützt zu sein", führte der Buchautor weiter aus.

Was Chris am meisten das Herz breche, sei, dass Naya ihren vierjährigen Sohn sehr geliebt und bis zur letzten Sekunde für ihn gekämpft hatte. "Eine Mutter zu sein, war wahrscheinlich Nayas größtes Talent, wie sie bewiesen hat", fasste der Schauspieler seine Gedanken zusammen.

Anzeige

John Shearer / Staff Heather Morris und Naya Rivera, 2010

Anzeige

Getty Images Chris Colfer, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Naya Rivera und ihr Sohn Josey Hollis im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de