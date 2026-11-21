Jane Lynch (66) würde bei einem Comeback von Glee sofort wieder mitspielen. Die Schauspielerin kann sich gut vorstellen, erneut als scharfzüngige Cheerleading-Trainerin Sue Sylvester vor der Kamera zu stehen. Ob es tatsächlich dazu kommt, liegt allerdings nicht in ihrer Hand. Entscheidend sei allein, ob die Verantwortlichen sie für die Neuauflage anfragen. In der "The Jennifer Hudson Show" sprach Jane mit Moderatorin Jennifer Hudson (45) über das geplante Revival für Disney+ und Hulu. Dabei ließ sie keinen Zweifel an ihrer Bereitschaft: "Wenn ich gefragt werde, mitzumachen, lautet die Antwort Ja. Ich würde Sue Sylvester liebend gern für den Rest meines Lebens spielen." Für die Macher der Neuauflage dürfte damit klar sein, dass sie auf Jane zählen können, sollte eine Rückkehr ihrer Figur geplant sein.

Jane spielte die bissige Cheerleading-Trainerin während aller sechs Staffeln der Fox-Serie. Für ihre Darstellung wurde sie sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Auch heute kann sie sich eine Rückkehr gut vorstellen, hat allerdings Zweifel, wie ihre Figur in die aktuelle Zeit passen würde. "Wisst ihr, ich frage mich allerdings, wie weit wir sie heute noch treiben können, denn wenn man sich in der Welt umsieht, gibt es da draußen eine Menge Sue Sylvesters", erklärte sie. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Ich glaube, ich habe gewissermaßen die Vorlage für alle geschaffen, aber ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, es würde wirklich, wirklich viel Spaß machen, sie wieder zu spielen und jeden Tag Trainingsanzüge tragen zu dürfen. Das war meine allerliebste Garderobe." Zum geplanten Reboot ist bislang bekannt, dass die Serienschöpfer Ryan Murphy (61), Ian Brennan und Brad Falchuk (55) bereits ein Drehbuch verfasst haben. Die Produktion übernimmt 20th Television. Wer in der Neuauflage mitspielen wird, steht bislang allerdings noch nicht fest.

Neben Jane könnte auch Chris Colfer (36) wieder Teil des "Glee"-Universums werden. Der Schauspieler, der in der Serie Kurt Hummel spielte, bestätigte bereits ein erstes Gespräch über eine mögliche Beteiligung. Dieses sei positiv verlaufen. Aufgrund der Promotion für "The Restoration at Grayson Manor" habe er bislang allerdings keine Zeit für einen ausführlicheren Austausch gefunden. Weitere Gespräche seien geplant, eine feste Zusage stehe jedoch noch aus. Auch andere ehemalige Darsteller signalisierten bereits Interesse an einer Rückkehr. Heather Morris (39) und Chord Overstreet (37) äußerten sich ebenfalls offen für ein Wiedersehen mit ihren früheren Kollegen. Harry Shum Jr. könnte sich eine erneute Mitwirkung gleichfalls vorstellen, sofern sich diese mit seinem Terminplan für Grey's Anatomy vereinbaren lässt. Ryan Murphy hat eigenen Angaben zufolge bereits mit rund zehn Mitgliedern der Originalbesetzung gesprochen. Berichten zufolge soll auch Lea Michele (40) erneut als Rachel Berry dabei sein.

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Getty Images Jane Lynch im Februar 2020

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ActionPress Der Cast der fünften Staffel von "Glee"

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