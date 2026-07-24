Chris Rock kehrt mit "Misty Green" als Regisseur zurück

Zwölf Jahre nach seinem letzten Regiewerk kehrt Comedian Chris Rock (61) hinter die Kamera zurück. Beim diesjährigen Toronto Film Festival feiert sein neuer Film "Misty Green" Premiere – ein Projekt, das Rock laut People nicht nur inszenierte, sondern auch selbst schrieb und darin eine der Hauptrollen übernahm. An seiner Seite stehen gleich mehrere hochkarätige Stars: Rosalind Eleazar übernimmt die Titelrolle der Misty, während Adam Driver (42), Daniel Kaluuya, Anna Kendrick (40) und Topher Grace (48) ebenfalls zum Cast gehören. Der erste offizielle Trailer ist jetzt erschienen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Misty, eine Schauspielerin mit unbestreitbarem Talent, deren Karriere immer wieder durch ihre eigenen Schwächen entgleist. Eine neue Chance ergibt sich durch den Filmregisseur Jordan – gespielt von Rock selbst –, der eine perfekte Rolle für sie hat. Die Sache hat jedoch einen Haken: Die beiden verbindet eine schwierige gemeinsame Vergangenheit. Produziert wurde "Misty Green" unter anderem von Peter Rice, Rock selbst sowie James Lopez für Macro Film Studios und Tommy Oliver für Confluential Films.

Chris Rocks letzter Film als Regisseur war 2014 "Top Five", eine Komödie über einen New Yorker Comedian, der als ernsthafter Schauspieler Fuß fassen will – eine Rolle, die Rock ebenfalls selbst spielte. Davor hatte er bereits 2007 mit "I Think I Love My Wife" und 2003 mit "Head of State" Regie geführt. In beiden Filmen stand er auch vor der Kamera. Rock ist vor allem als Standup-Comedian bekannt und gilt als eine der einflussreichsten Figuren seines Fachs. Einem breiteren Publikum wurde er zuletzt auch durch den Vorfall bei der Oscarverleihung 2022 bekannt, als Will Smith (57) ihm auf der Bühne ins Gesicht schlug.

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Getty Images Chris Rock im Januar 2020

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Getty Images Chris Rock, Schauspieler

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Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den Oscars 2022