Ganz private Liebe: Wer ist eigentlich Kristen Wiigs Mann?

Kristen Wiig (49) schwebt wohl im absoluten Familienglück – aber mit wem eigentlich? Die Schauspielerin hält ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. So sind nur ein paar interessante Fakten bekannt. Vor rund zwei Jahren wurde sie per Leihmutter Mama von Zwillingen. Der Vater ihrer Kinder: Schauspieler Avi Rothman. Trotz ziemlich privater Liebe weiß man diese Details über Kristen und Avis Beziehung!

Die Hollywood-Bekanntheiten wurden im Jahr 2016 erstmals zusammen gesichtet. Im Urlaub entdeckten Paparazzi die beiden knutschend und den Fans war klar: Kristen und Avi sind zusammen. Der Produzent und Schauspieler ist vor allem durch seine Rollen in den Shows "Modern Day Jesus" und "Wonder Woman 1984" bekannt. 2019 folgte die Verlobung und 2021 kam dann der Oberhammer: Kristen nannte Avi ihren Ehemann im TV!

So sprach sie auch offen über ihren Kinderwunsch vor der Geburt ihrer Zwillinge, was total seltene Einblicke in ihr Privatleben sind. Kristen entschied sich jedoch bewusst dazu, darüber zu reden, um für Aufklärung zu sorgen. "Ich bin zwar sehr privat und das ist mir auch heilig, aber es hat mir selbst sehr geholfen, Geschichten von anderen Frauen zu lesen, die den langen Prozess einer künstlichen Befruchtung durchgangen sind", betonte sie in einem Interview.

Getty Images Avi Rothman, Schauspiele

Getty Images Kristen Wiig bei den Filmfestspielen von Venedig 2017

Getty Images Kristen Wiig im September 2016

