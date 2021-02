Da hat sich Kristen Wiig (47) aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Die Schauspielerin hatte im vergangenen Sommer für süße Schlagzeilen gesorgt: Ganz klammheimlich waren der "Brautalarm"-Star und Partner Avi Rothman nämlich Eltern von Zwillingen geworden. Seitdem genießt die Regisseurin total ihr Leben als Mama. Nun verriet Kristen zudem die Namen ihrer beiden Babys – und zwar im Abspann ihres neuen Films!

Am 12. Februar erschien in Amerika der Streifen "Barb and Star Go to Vista Del Mar", in dem neben der Blondine auch Shades of Grey-Hottie Jamie Dornan (38) und New Girl-Star Damon Wayans Jr (38). zu sehen sind. Zusätzlich zu ihrer Hauptrolle führte Kristen bei dem Film auch Regie – und versah den Abspann mit einem süßen Detail: "Spezieller Dank: Avi, Luna und Shiloh", heißt es dort. Damit hat Kristen offenbar die Namen ihrer Kids verraten. Im Kontext wäre das eine logische Annahme: Denn direkt danach werden die Angehörigen von Co-Autorin Annie Mumolo genannt.

Kristens Twins waren mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Wie die Komikerin zuletzt verriet, wollte sie die Babys eigentlich selbst austragen und hatte es mit künstlicher Befruchtung versucht. Doch die Versuche seien gescheitert, sodass sie eine alternative Option in Betracht gezogen hatte.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Kristen Wiig und Annie Mumolo in "Barb and Star Go to Vista Del Mar"

Getty Images Kristen Wiig bei den Filmfestspielen von Venedig 2017

Getty Images Kristen Wiig bei den Filmfestspielen von Venedig 2017

