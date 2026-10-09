Melania sagt "Sir"? Das Netz zweifelt an Donald Trumps Story

Eine Randbemerkung genügte, und das Netz hatte sein Gesprächsthema. Bei einem Auftritt am 7. Oktober 2026 holte Donald Trump (80) zu einem Exkurs über Veganer aus und streute plötzlich einen Satz über seine Frau ein: Melania Trump (56) habe ihn mit den Worten "Sir, tun Sie mir einen Gefallen" angesprochen. Der C-SPAN-Mitschnitt, den der Account Acyn auf X teilte und über den unter anderem BuzzFeed berichtete, verbreitete sich binnen Stunden. Von den Veganern sprach danach in den sozialen Medien kaum noch jemand. Hängen blieb allein die steife Anrede, die so gar nicht nach Ehealltag klingt. Aus dem Hause Trump dringt sonst wenig nach draußen, umso mehr Gewicht bekommt jeder Halbsatz.

"Sie nennt ihn Sir?", wunderte sich ein User. Ein anderer fragte spöttisch, ob sie ihn vor oder nach dem Versenden einer Rechnung so anrede. "Eine Sir-Geschichte, in der er endlich den Namen der Person nennt – und es ist seine verdammte Frau? LOL", schrieb jemand. Dahinter steckt ein langer Running Gag: Donald erzählt in Reden gern Anekdoten, in denen Fremde ihn unter Tränen der Dankbarkeit mit "Sir" ansprechen. Schon 2019 wies CNN-Faktenprüfer Daniel Dale darauf hin, dass solche Geschichten oft erfunden seien. Entsprechend lautete ein Kommentar nun: "Alle seine Sir-Geschichten sind offiziell zu 100 Prozent als erfunden bestätigt." Neu ist die Verbindung zu Melania nicht: Bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania 2020 vermischte Donald beide Erzählmuster, worauf Late-Night-Moderator Seth Meyers (52) witzelte, sie sage wohl eher etwas wie "Du schon wieder?" als "Sir". Eine Stellungnahme der First Lady steht bislang aus.

Im September 1998 besuchte Melania während der New Yorker Fashion Week eine Party im Kit Kat Klub, zu der eine Freundin sie eingeladen hatte. Donald war damals 52, sie 28. In ihrer Autobiografie erinnert sie sich, wie er an ihren Tisch trat und sagte: "Hi, I'm Donald Trump." Das erste Date führte laut Elite Daily ins angesagte Lokal Moomba, rund einen Monat später flog er sie im Privatjet nach Palm Beach. Im April 2004 folgte der Antrag mit einem Diamantring im Smaragdschliff, kurz bevor das Paar zur Met Gala fuhr. Am 22. Januar 2005 gaben sie sich in Palm Beach das Jawort, gefeiert wurde in Mar-a-Lago. 2006 kam Sohn Barron Trump (20) zur Welt, Donalds fünftes Kind.

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump bei der Weltpremiere von Amazon MGMs "Melania" im Trump Kennedy Center in Washington, DC

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Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025

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Getty Images Donald Trump, Melania Trump und Barron Trump im August 2020