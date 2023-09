Nach 15 Jahren: "Frontalknutschen"-Stars feiern Reunion!

Wieder vereint! 2008 war der Filmhit "Frontalknutschen" in den deutschen Kinos erschienen. Die Komödie handelt von den Turbulenzen des Teenagerlebens aus der weiblichen Perspektive. In den Hauptrollen waren unter anderem Kimberley Nixon (37) und Georgia Groome zu sehen. Doch während die beiden auf der Leinwand Erzfeindinnen gespielt hatten, scheinen sie sich im echten Leben blendend verstanden zu haben. Nun kam es nach rund 15 Jahren zu einer kleinen Reunion zwischen den ehemaligen Kolleginnen!

Auf Instagram postete Kimberley diesen coolen Schnappschuss von den beiden. In lässiger Atmosphäre saßen sich die ehemaligen Co-Stars in einem Restaurant gegenüber. Dabei stießen die beiden mit Wein und Bier an und schienen viel Spaß zu haben. Die Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert. So schreibt eine Userin: "Ihr verkörpert einfach meine komplette Teenagerzeit, ich liebe es!" Andere Fans betiteln den Beitrag schlichtweg als "ikonisch".

Ein weiteres Foto zeigt, dass die Regisseurin von "Frontalknutschen", Gurinder Chadha, ebenfalls mit von der Partie war. Ob es bei dem Treffen auch um eine Fortsetzung des Kultfilms ging, ist nicht bekannt. Während Kimberley aktuell weiterhin vor der Filmkamera steht, kümmert sich Georgia vor allem um ihre kleine Tochter. Diese erblickte 2020 die Welt. Der Vater ist ihr langjähriger Partner, der Harry Potter-Star Rupert Grint (35).

Getty Images Kimberley Nixon, Schauspielerin

Instagram / realkimberleynixon "Frontalknutschen"-Regisseurin Gurinder Chadha und die Filmstars Georgia Groome und Kimberley Nixon

Getty Images Georgia Groome, britische Schauspielerin

