Wow: Boris Beckers Frau Lilian zeigt ihren trainierten Body

Sonnige Grüße aus Italien: Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) verbringen derzeit eine gemeinsame Auszeit auf Sizilien. Auf Instagram ließ der ehemalige Tennisprofi seine mehr als 433.000 Follower an den schönsten Momenten der Reise teilhaben und veröffentlichte eine ganze Reihe privater Urlaubsschnappschüsse. Die Schnappschüsse zeigen das Paar beim Relaxen am Sandstrand, während eines Bootsausflugs auf dem offenen Meer und beim entspannten City-Bummel. Der absolute Blickfang ist hierbei jedoch Lilian: Die Ehefrau des Tennisprofis posiert in unterschiedlichen Bikinis und setzt dabei ihren fitten, durchtrainierten Body perfekt in Szene. Bei diesen vertrauten Aufnahmen besteht kein Zweifel: Die beiden genießen die italienische Sonne und ihre gemeinsame Paarzeit in vollen Zügen. Von Hektik oder Termindruck ist auf den Fotos jedenfalls nichts zu sehen – stattdessen dominieren Meerblick, gute Laune und jede Menge Zweisamkeit.

Besonders Lilians Bikinilook sorgte in der Kommentarspalte für reichlich Gesprächsstoff. "Diese Frau ist der Hammer", schwärmte ein begeisterter Nutzer. Doch nicht nur die Figur der Brünetten wurde gefeiert – auch als Paar kommen die beiden bei den Fans offenbar hervorragend an. "Freue mich immer, euch so glücklich zu sehen. Sehr schöne Bilder", lautete einer der zahlreichen Kommentare. Ein weiterer Follower hielt sich ebenfalls nicht zurück und schrieb: "Sooo schön, euch so glücklich zu sehen." Viele User wünschten den Eheleuten via Social Media eine weiterhin traumhafte Zeit auf der italienischen Insel. In den Kommentaren betonten die Fans zudem immer wieder, wie gut Lilian dem Ex-Athleten tut und welch positive Wirkung sie auf ihn hat. Die gelungene Mischung aus Urlaubs-Vibes, traumhaften Strand-Pics und purer Harmonie schlug im Netz jedenfalls voll ein und kam bei der Community super an.

Der Trip nach Sizilien bietet der kleinen Familie die perfekte Mischung aus Action und Entspannung. Neben faulen Stunden am Meer und Bootsausflügen zeigten Boris Becker und Lilian auch ihre noble Bleibe: Die beiden haben sich laut ihren Social-Media-Posts in einem absoluten Edel-Resort eingemietet. Lilian glänzt auf den Bildern unter anderem in einem knalligen, orangefarbenen Bikini, eng umschlungen mit ihrem Mann, während ein anderes Foto sie in einem braunen Zweiteiler direkt an den Klippen zeigt. Und wer dachte, der Wimbledon-Held liegt nur auf der faulen Haut, liegt falsch: Ganz ohne Tennis geht es bei Boris eben nicht – er fegte kurzerhand über den hoteleigenen Court und schwang selbst wieder das Racket. Seiner langjährigen Leidenschaft bleibt er damit auch zwischen Sonnenliege und Bootsausflug treu. Boris und Lilian sind seit 2024 verheiratet – die Trauung fand in Portofino in Italien statt.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Ehefrau Lilian, Oktober 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker mit ihrer Tochter Zoë, Oktober 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoe und Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro am Strand