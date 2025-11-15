Nach Gewichtsverlust: Meghan Trainor wehrt sich gegen Kritik

Meghan Trainor (31), die durch ihren Hit "All About That Bass" bekannt wurde, hat sich nach massivem Gewichtsverlust gegen Kritik an ihrem veränderten Aussehen gewehrt. Die Sängerin sprach kürzlich in einem Interview über die negative Resonanz, die ihre Transformation ausgelöst hat, wie OK! berichtet. Betrachtet man dabei ihre gesundheitliche Reise, zeigte sich Meghan entsetzt über die Reaktionen: "Ich habe mich um meine Gesundheit gekümmert, mich großartig gefühlt – und dann fingen die Leute an, mich anzugreifen." Der Anlass für die Diskussionen war ihr Auftritt bei der Baby2Baby-Gala am 8. November, bei dem ihre über 27 Kilogramm Gewichtsabnahme deutlich sichtbar wurde.

Die 31-Jährige schilderte, wie hart sie an ihrer Fitness und Ernährung gearbeitet hat, und offenbarte auch Details zu Veränderungen in ihrem Lebensstil. Sie habe entdeckt, dass sie an einem "leaky gut" litt, und stellte deshalb ihre Ernährung komplett um. Meghan mied fortan Gluten und Milchprodukte, um ihre Darmgesundheit zu verbessern – ein Schritt, den sie als besonders herausfordernd bezeichnete. Mit Unterstützung ihrer Trainerin Bella Maher und eines Diätplans begann sie ein neues Kapitel in ihrem Leben. Meghan bestätigte außerdem, dass sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes das Medikament Mounjaro aus der GLP-1-Kategorie nutzte, welches als Ergänzung und nicht als Hauptfaktor zu ihrer Transformation beitrug.

Ihr Auftritt bei der Baby2Baby-Gala, in einem funkelnden weißen Ballkleid und begleitet von ihrem Ehemann Daryl Sabara (33), zog sämtliche Blicke auf sich. Während viele ihren neuen Look bewunderten, löste die Veränderung auch gemischte Reaktionen aus, und Kommentare in sozialen Medien hinterfragten ihre Authentizität. Bereits zuvor hatte Meghan auf Instagram erklärt, dass die Abnahme Teil ihres Weges war, die beste Version ihrer selbst für ihre Kinder und sich selbst zu sein. Trotz der Kontroversen bleibt die Musikerin stolz auf ihren Erfolg und unterstreicht: "Ich fühle mich großartig."

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin