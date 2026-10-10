Hochschwanger: "Love Fool"-Laura und Artur haben geheiratet

Endlich ist es passiert: Laura und Artur, zwei ehemalige Kandidaten der Reality-Show "Love Fool", haben geheiratet! Die wundervollen Nachrichten werden vom Paar selbst auf Instagram bestätigt: Dazu teilen die beiden Fotos von ihrer Hochzeit. Artur und Laura halten voller Stolz und Freude ihre Hände hoch und präsentieren die Eheringe. Laura hat zusätzlich ihre andere Hand auf ihren Babybauch gelegt, der durch ihr enges Hochzeitskleid nur betont wird. Zu den Fotos schreibt Laura: "Unser für immer beginnt heute. Aus Liebe wurde ein Versprechen, aus zwei wurde eine Familie und heute haben wir offiziell Ja zueinander gesagt."

Den baldigen Nachwuchs erwähnt Laura in ihrer Caption ebenfalls. Sie fügt hinzu: "Und das Schönste daran? Unser kleines Wunder macht unser Glück schon bald vollkommen!" Auch während des Verlobungsantrags vor einigen Monaten stand das Baby im Mittelpunkt. Damals trug Laura einen langen weißen Rock und einen Pullover, den sie hochgesteckt hatte, um ihren damals noch kleinen Babybauch in Szene zu setzen. Damals und auch jetzt sammeln sich die Glückwünsche in den Kommentaren zum Beitrag. Dem frisch vermählten Paar werden nur Glück und Liebe gewünscht.

Den Verlauf der Schwangerschaft haben Laura und Artur ganz offen online mit ihren Fans geteilt. Erst vor Kurzem verrieten die beiden, welches Geschlecht das Kind haben wird. Laura und Artur dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen! Damals hatte Laura einen sehr langen Text verfasst, in dem sie schrieb: "Seit dem Moment, in dem wir von dir erfahren haben, hat sich alles verändert. Unsere Träume haben plötzlich einen Namen, unsere Zukunft ein neues Gesicht und unsere Herzen eine Liebe, die wir vorher nicht kannten." Jetzt kann die kleine Familie sich auf eine Zeit voller Freude und Abenteuer freuen.

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Instagram / lxuralotta Artur und Laura von "Love Fool" zeigen ihre Eheringe , Oktober 2026

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Instagram / lxuralotta Artur und Laura, TV-Bekanntheiten

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Instagram / artur_kl17 "Love Fool"-Kandidaten Artur und Laura