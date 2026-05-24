Nach Baby-News: Laura und Artur von "Love Fool" sind verlobt

Doppeltes Glück für Laura und Artur aus der Realityshow Love Fool: Das Paar hat sich verlobt! Auf Instagram teilen die beiden jetzt ein romantisches Video, das den besonderen Moment festhält. Zu sehen ist, wie Artur vor dem Meer bei Sonnenuntergang auf die Knie geht – umgeben von weißen Rosen, die im Boden stecken, und einer weißen Decke. Nach dem Jawort folgt ein inniger Kuss vor traumhafter Kulisse. Zum Beitrag schreiben die werdenden Eltern: "She said... Yes, Baby."

Die Verlobung kommt zu einem besonders bewegenden Zeitpunkt, denn Laura ist derzeit schwanger mit ihrem ersten gemeinsamen Kind. Zu dem emotionalen Video schreibt Laura voller Liebe in die Kommentare: "Ich liebe dich unendlich, Babydaddy." Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und überhäufen das frisch verlobte Paar mit Glückwünschen. "Wer schneidet hier Zwiebeln? Herzlichen Glückwunsch", kommentiert einer. Andere schreiben: "Euer Jahr" und "Herzlichen Glückwunsch, ihr Liebes, nur das Allerbeste für euch!"

Vor rund einer Woche hatten Laura und Artur ihre Fans mit einer anderen Neuigkeit überrascht: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. In einem emotionalen Reel zeigte Laura stolz ihren schon deutlich sichtbaren Babybauch. Artur streichelte ihr zärtlich über den Bauch, umarmte und küsste sie. "Aus Liebe wird Leben. Aus zwei Herzen entsteht ein kleines Wunder. Lange war es still, weil wir dieses besondere Glück erst für uns behalten wollten. Nun beginnt das schönste Kapitel unseres Lebens. Mama und Papa freuen sich jeden Tag ein bisschen mehr auf dich und lieben dich schon jetzt mehr, als Worte je beschreiben könnten. Baby K.", schrieben sie dazu.

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Instagram / lxuralotta Artur und Laura, TV-Bekanntheiten

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Instagram / artur_kl17 "Love Fool"-Kandidaten Artur und Laura

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Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, TV-Kandidaten

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