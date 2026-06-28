"Love Fool"-Laura und Artur verraten das Babygeschlecht

Laura und Artur teilen endlich ihr süßes Geheimnis mit ihren Fans: Das Realitypaar aus der Show "Love Fool" hat jetzt auf Instagram verraten, welches Geschlecht ihr erstes gemeinsames Baby hat. In einem emotionalen Post, den sie mit ihrer Community teilen, machen die werdenden Eltern klar: Sie erwarten einen Sohn. "Wir bekommen einen Jungen", schreiben die Turteltauben zu ihrem Beitrag und sorgen damit bei ihren Followern für reichlich Jubel in den Kommentaren. Schon seit der Verkündung der Schwangerschaft im Mai fiebern die Fans mit – jetzt steht fest, dass bald ein kleiner Junge den Alltag des Paares auf den Kopf stellen wird.

Zu dem Geschlechtsreveal-Post veröffentlichen Laura und Artur einen langen, sehr persönlichen Text, in dem vor allem Laura ihre Gefühle in Worte fasst. Sie beschreibt, wie sich ihr Leben seit dem Moment verändert hat, in dem sie von ihrem Baby erfahren hat. Ihre Zeilen klingen wie ein Liebesbrief an ihren ungeborenen Sohn – und zugleich an ihren Partner. Sie schreibt, dass ihre Träume plötzlich einen Namen bekommen haben und dass die Zukunft ein neues Gesicht hat. Besonders rührend: Laura betont, wie sehr sie sich durch die Schwangerschaft noch einmal neu in Artur verliebt hat, weil sie sieht, mit wie viel Liebe, Fürsorge und Vorfreude er auf den gemeinsamen Sohn wartet.

In ihrem emotionalen Text macht die werdende Mama auch deutlich, wie stark die Bindung zu ihrem Baby schon jetzt ist. Sie beschreibt ihren Sohn als "kleines Wunder", "ganzen Stolz" und "größte Liebe" und schreibt, dass in ihm ein Teil von Mama, ein Teil von Papa und ganz viel von dem steckt, was die beiden verbindet. Schon bei der Verkündung der Schwangerschaft hatte das Paar gezeigt, wie intensiv sie diese besondere Zeit erlebt: Damals präsentierte Laura stolz ihren Babybauch, während der Realitystar an ihrer Seite sie liebevoll berührte und küsste. Jetzt zählen die beiden die Tage, bis sie ihren kleinen Jungen endlich in den Armen halten können – und lassen ihre Community jeden dieser Schritte miterleben.

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Instagram / artur_kl17 "Love Fool"-Kandidaten Artur und Laura

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Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, Juni 2026

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Instagram / lxuralotta Artur und Laura, TV-Bekanntheiten

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