Luke Evans liebt sein neues Leben in Portugal

Luke Evans (47) hat seiner alten Heimat den Rücken gekehrt: Der Schauspieler lebt seit dem vergangenen Jahr in Lissabon. Wie The Telegraph berichtet, wagte der gebürtige Waliser den Schritt nach Portugal gemeinsam mit Fran Tomas, mit dem er damals seit sechs Jahren liiert war. Inzwischen wird der "Der Hobbit"-Darsteller allerdings als Single geführt. Im selben Gespräch kam Luke auch auf die politische Lage in Großbritannien zu sprechen. Nach seiner Einschätzung bemühen sich nach wie vor viele Parteien darum, die politische Mitte zu bedienen und damit möglichst breite Teile der Bevölkerung anzusprechen. Ebenfalls Thema war die Frage, ob das Vereinigte Königreich bereit für einen offen schwulen Premierminister wäre. Grundsätzlich beschäftigt ihn das durchaus – seit seinem Umzug sieht er sich dafür jedoch nicht mehr in der Verantwortung. "Glücklicherweise muss ich jetzt nicht mehr über all das nachdenken, weil ich nicht mehr hier lebe", sagte der Schauspieler im Gespräch.

Als Grund für seine Auswanderung wird die Politik in dem Bericht allerdings nicht ausdrücklich genannt. Vielmehr hebt Luke selbst immer wieder das entspannte Lebensgefühl in Portugal als entscheidenden Vorzug hervor. Seine neue Wahlheimat hat ihn so überzeugt, dass er mittlerweile auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt. Besonders der unkomplizierte Alltag hat es ihm angetan – von der bewussten Einfachheit seines Lebens dort gerät er regelrecht ins Schwärmen. "Ich liebe es dort. Das Leben ist so einfach. Das entspricht mir", erklärte er gegenüber der Zeitung. Statt im Trubel der britischen Metropole zu leben, hat sich der Schauspieler für ein ruhigeres Dasein in der portugiesischen Hauptstadt entschieden – und offenbar für genau die Form von Leichtigkeit, die er sich gewünscht hatte.

Der Schauspieler wuchs in Wales bei seinen Eltern auf, die den Zeugen Jehovas angehören. Als Jugendlicher haderte er mit seiner Sexualität, was letztlich dazu führte, dass er sein Zuhause verließ und mit der Glaubensgemeinschaft brach. Die Überzeugungen der Zeugen Jehovas lehnen Homosexualität ab. Das tangierte den Kontakt zu seiner Familie jedoch kaum: Zu seinen Eltern pflegt der offen schwule Schauspieler nach eigenen Angaben bis heute eine enge Beziehung. Die drei telefonieren täglich miteinander und tauschen sich darüber aus, was es im Leben des anderen Neues gibt. "Aber sie sind meine einzigen Blutsverwandten. Es gibt nur uns. Wir drängen einander unsere Lebensweisen nicht auf", betonte Luke im Interview mit The Telegraph. Und weiter: "Meine Mutter und mein Vater sind liebe, liebe Menschen, äußerst freundlich und mitfühlend. Und das hat nichts mit ihrer Religion zu tun."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Luke Evans bei den Attitude Awards in London, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Evans und Fran Tomas, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Evans beim Schlussapplaus der Broadway-Premiere von "The Rocky Horror Show" im Studio 54 in New York City