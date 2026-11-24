Könnte Andrew Mountbatten-Windsor (66) Großbritannien bald verlassen? Der Royalexperte Andrew Lownie hält es offenbar für möglich, dass sich der frühere Prinz ins Ausland absetzt und im Nahen Osten untertaucht. Diese Einschätzung äußerte der Autor in einem Gespräch mit Daily Mail. Als möglichen Auslöser für eine solche Entscheidung sieht er eine Anklage, mit der er im Jahr 2027 rechnet. Hintergrund sind die anhaltenden Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Andrews früherer Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Im Februar 2026 war der Bruder von König Charles (78) wegen des Verdachts auf Amtsvergehen festgenommen worden. Zwar kam er kurze Zeit später wieder frei, die Ermittlungen dauern nach Angaben von Daily Mail jedoch weiterhin an. Der Experte vermutet außerdem, dass die Königsfamilie unbedingt verhindern möchte, dass Andrew vor Gericht als Zeuge aussagt. Sollte der ehemalige Prinz Großbritannien verlassen, könnte das aus Sicht des Royalexperten gleich mehrere Probleme für die Royals lösen.

Der Biograf sieht seine Prognose durch die jüngsten Entwicklungen offenbar bestätigt. Gegenüber Daily Mail erklärte er: "Ich stehe mit der Polizei in Kontakt und glaube, dass die Anklage im nächsten Jahr erfolgen wird." Er hat mit "Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York" eine Biografie über den Ex-Prinzen und dessen Exfrau Sarah Ferguson (67) veröffentlicht. Nach seiner Einschätzung verfügen die Ermittler inzwischen über weitere Erkenntnisse, die bislang nicht öffentlich bekannt sind. "Sie scheinen viele neue Spuren zu haben, Dinge, die noch nicht öffentlich sind", sagte er der Zeitung. Er hält es außerdem für möglich, dass sich die Vorwürfe nicht auf Amtsvergehen beschränken, sondern auch mögliche Straftaten wie Menschenhandel umfassen könnten. Daraus leitet er seine Vermutung über Andrews Zukunft ab: "Die Königsfamilie wird ihn nicht im Zeugenstand haben wollen, deshalb halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass er das Land einfach heimlich verlässt und sich in den Nahen Osten begibt. Das würde viele Probleme für die Königsfamilie lösen."

Für ein solches Szenario bemüht Lownie einen prominenten Vergleich: Er spricht von einem möglichen "Juan-Carlos-Schicksal". Damit zieht der Autor einen Vergleich zum früheren spanischen König Juan Carlos I. (88), der 2014 abdankte und seit 2020 in Abu Dhabi lebt. Spanien hatte er verlassen, nachdem Vorwürfe wegen möglicher finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen ihn öffentlich geworden waren und entsprechende Untersuchungen begonnen hatten. Ob der frühere Prinz tatsächlich einen ähnlichen Weg einschlagen wird, bleibt abzuwarten. Obwohl Andrew und Sarah seit vielen Jahren geschieden sind, blieben die beiden lange Zeit eng miteinander verbunden. Aus ihrer Ehe stammen die gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36).

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

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