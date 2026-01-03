Hinweise immer übersehen: Mr. Bean ist in Wahrheit ein Alien

Rowan Atkinson (70) begeistert seit den frühen 90er-Jahren mit seiner Kultfigur Mr. Bean – doch jetzt sorgt eine besondere Fan-Theorie für frischen Gesprächsstoff: War der chaotische Tollpatsch von Anfang an als Alien gedacht? Ein aktueller Bericht des Portals Screen Rant sammelt Hinweise aus Serie, Filmen und Spin-offs und rückt die schräge Kultfigur in ein völlig neues Licht. Los ging alles 1990 in der britischen Comedy-Serie "Mr. Bean", in der Rowan erstmals im braunen Anzug, mit weißem Hemd und roter Krawatte durch London stolperte. Jahrzehnte später entpuppt sich das skurrile Verhalten des Fernsehlieblings für viele Fans als Teil einer viel größeren, außerirdischen Geschichte.

Tatsächlich gibt es einige Indizien, die Anhänger nun mit anderen Augen sehen. Schon 1997 erklärte Rowan im Gespräch mit der Zeitung The Buffalo News, Mr. Bean habe etwas "leicht Alienartiges" an sich. Dazu passt sein unverständliches Murmeln, sein komplett weltfremdes Auftreten und die Tatsache, dass er oft nicht zu wissen scheint, wie einfache Dinge auf der Erde funktionieren. In seinem Ausweis steht als Vorname lediglich "Mr.", ein kurioses Detail, das der Bericht mit den absichtlich seltsamen Namen aus "Per Anhalter durch die Galaxis" vergleicht. In einer Folge entwickelt die Figur außerdem eine eigenartige Beziehung zu Elektrizität und verwandelt sich zeitweise sogar in eine Art Magnet. Die deutlichste Bestätigung liefert jedoch "Mr. Bean – Die Cartoon-Serie": In der finalen Folge der dritten Staffel trifft Bean auf einen Doppelgänger und landet schließlich in einem UFO, in dem zahlreiche Mr.-Bean-Klone leben. Während die anderen Klone abheben, wird er zurück auf die Erde gestoßen – in einer Szene, die stark an die ikonische Titelsequenz erinnert, in der Bean wie vom Himmel gefallen auf einem Scheinwerferkegel landet.

Für Fans ist diese Alien-Deutung auch deshalb spannend, weil sie eine neue Erklärung für das verplante Verhalten der Figur liefert: Mr. Bean wirkt darin fast wie ein neugieriger Besucher, der die Welt als großes Experiment betrachtet und dabei ständig Chaos auslöst. Rowan, der neben seiner Arbeit an "Mr. Bean" immer wieder betont hat, dass ihn die Figur an sein eigenes kindliches Ich erinnere, zeigte sich in der Vergangenheit durchaus kritisch gegenüber seinem Alter Ego und stellte klar, dass er privat nicht mit ihm verwechselt werden möchte. Während seine Kunstfigur mit kindlicher Sturheit durch den Alltag stolpert, führt der Komiker selbst ein zurückgezogenes Leben abseits des roten Teppichs und tritt nur selten mit privaten Details an die Öffentlichkeit.

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Home Entertainment Rowan Atkinson beim 25. Jubiläum von "Mr. Bean"

Getty Images Rowan Atkinson als Mr. Bean

Getty Images Rowan Atkinson, Schauspieler