Clavicular eröffnet Looksmaxxing-Camp trotz Verfahren

Der Social-Media-Star Clavicular (20), der bürgerlich Braden Peters heißt, baut seine umstrittenen Looksmaxxing-Inhalte zu einem eigenen Geschäftsmodell aus. Für 7.500 Dollar pro Person bietet der Influencer ein einwöchiges Luxus-Camp für junge Männer an. Die Teilnehmer wohnen in einer Villa, werden von einem Privatkoch versorgt und von Mentoren begleitet. Auch maßgeschneiderte Kleidung ist im Preis enthalten. Inhaltlich geht es um Dating, Outfits und äußerliche Selbstoptimierung. Zusätzlich stellen die Veranstalter einem Teilnehmer ein Preisgeld von 25.000 Dollar in Aussicht. Zum Programm gehören unter anderem Übungen, bei denen die Teilnehmer Frauen auf offener Straße ansprechen sollen. Außerdem gibt es eine Shopping-Challenge rund um das beste Outfit. Auch das Thema Körpergröße spielt eine Rolle: Die Gruppe besucht etwa ein Geschäft für Schuhe, die ihre Träger einige Zentimeter größer wirken lassen. Clavicular rät seinen Schützlingen außerdem, sich vor dem Ausgehen an eine Stange zu hängen, um vorübergehend gestreckter zu wirken.

Ausgewählte Absolventen sollen später sogar selbst als sogenannte Professoren in weiteren Campjahrgängen unterrichten dürfen. Ein Teilnehmer zeigte sich in einem Social-Media-Video auf Instagram begeistert von der Woche: "Ich bin traurig, geht es nur eine Woche. Ich könnte hier für immer bleiben, es ist ein Paradies. Ich und ein paar gutaussehende Jungs chillen und keine Frauen stören uns." Das Angebot startet allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem Braden auch juristisch unter Druck steht. In Massachusetts läuft gegen ihn ein Strafverfahren. Ihm werden unter anderem mutmaßliche Vergewaltigung, die Verabreichung einer Substanz im Zusammenhang mit Sex sowie die Abgabe von Alkohol an eine Person unter 21 Jahren vorgeworfen. Die Vorwürfe beziehen sich auf den 23. Mai 2025.

Die damals 17-jährige Betroffene wirft ihm vor, sie stark alkoholisiert und anschließend sexuell missbraucht zu haben. Laut Gerichtsunterlagen ist das Verfahren weiterhin anhängig. Braden befindet sich nicht in Haft. Die Anklageverlesung vor dem Orleans District Court ist für den 14. Oktober angesetzt. Die strafrechtlichen Vorwürfe überschneiden sich mit einer zuvor eingereichten Zivilklage der Influencerin Aleksandra Vasilevna Mendoza. Braden weist sämtliche Anschuldigungen zurück und will sich juristisch dagegen zur Wehr setzen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Anzeige Anzeige

Instagram / clavicular0 Influencer Claivcular

Anzeige Anzeige

Imago Braden Peters alias Clavicular bei einem Clubauftritt in West Palm Beach, Florida

Anzeige Anzeige

Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

Imago Clavicular (Braden Peters) startet seine College-Tour im Club Camelot in West Palm Beach

Anzeige

Wie bewertet ihr, dass das Camp trotz des laufenden Verfahrens gegen Clavicular stattfinden soll? Das Angebot sollte bis zur juristischen Klärung pausieren. Solange die Unschuldsvermutung gilt, kann das Camp grundsätzlich stattfinden. Ergebnis anzeigen