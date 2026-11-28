Bei Miriam Neureuther (36) und ihrem Ehemann Felix Neureuther (42) ist im Familienalltag immer etwas los. Gemeinsam mit ihren Töchtern Matilda und Lotta sowie den Söhnen Leo und Mats lebt das Paar in Garmisch-Partenkirchen. Gerade in der Adventszeit wird es im Zuhause der sechsköpfigen Familie offenbar besonders lebhaft. Im Interview mit Bunte.de hat Miriam nun erzählt, wie es bei der Familie zu Hause zugeht: "Definitiv laut – laut und wild." Besinnliche Ruhe herrsche zwischen Kindern, Terminen und Weihnachtsvorbereitungen also eher selten. Für die frühere Biathletin ist das allerdings keine Überraschung. Sie sieht das ganz entspannt: "Wenn man vier Kinder hat, dann wäre, glaube ich, alles andere gelogen", erklärt Miriam gegenüber dem Portal. Neben dem Trubel gehören für sie auch typische Aromen zur Weihnachtszeit: Gewürze, Zimt und Vanille sowie der Geruch von Tannenzweigen und Kerzen.

Trotz des turbulenten Familienlebens, beruflicher Verpflichtungen und zahlreicher Reisen wollen Miriam und Felix einander als Liebespaar nicht aus den Augen verlieren. Eine feste Auszeit haben die beiden früheren Profisportler im Winter gefunden, und die verbringen sie draußen in der Natur. Am liebsten schnallen sie sich schon früh am Morgen die Langlaufski an und ziehen gemeinsam ihre Runden. Diese Zeit nutzt das Ehepaar vor allem für ungestörte Gespräche. "Wir haben vier Kinder und bei uns ist immer Trubel. Wir beide sind viel unterwegs. Dann ist es einfach schön, wenn man mal zu zweit nebeneinander eine Stunde langlaufen kann und sich einfach mal in Ruhe unterhält", erzählt Miriam im Gespräch mit Bunte.de. Ganz ohne Nachwuchs geht es aber nicht immer: Ab und zu kommen die Kinder mit auf die Loipe. Hin und wieder macht sich die Sportlerin jedoch ganz allein auf den Weg. Dann genießt sie es bewusst, ihren eigenen Gedanken nachhängen zu können.

Kennengelernt hatten sich Miriam und Felix vor rund 13 Jahren in einer Rehaklinik in Garmisch-Partenkirchen. Beide mussten damals wegen Verletzungen eine Pause von ihren Sportkarrieren einlegen. Während Felix als erfolgreicher Skirennläufer antrat, war Miriam im Biathlon aktiv. Inzwischen haben beide ihre Profikarrieren beendet, dem Wintersport sind sie aber treu geblieben. Anlass für das aktuelle Gespräch mit Bunte.de war Miriams Besuch im Münchner Thermomix-Studio. Dort sprach die 36-Jährige über ihr Familienbuch "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie". Das Werk hat sie gemeinsam mit der Illustratorin Sabine Straub veröffentlicht, erschienen ist es im Verlag Herder. Darin dreht sich alles um die kalte Jahreszeit und gemeinsame Erlebnisse als Familie. Wie die Adventszeit bei den Neureuthers riecht, verriet sie ebenfalls: Gewürze, Zimt und Vanille gehören für sie dazu, außerdem Tannenzweige und der Duft von Kerzen. Und natürlich darf dabei auch die lebhafte Geräuschkulisse der Großfamilie nicht fehlen.

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Imago Miriam Neureuther bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff" in Köln

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Imago Felix Neureuther und Miriam Neureuther beim Ludwig Erhard Gipfel 2024 auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee

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