"Innerlich tot": So geht es Hati Suarez nach Trennungs-News

Hati Suarez trennte sich bei Das Sommerhaus der Stars von ihrem Partner Alexander Molz (31). Die Staffel wird aktuell ausgestrahlt, die Reality-TV-Bekanntheit muss das Aus und das Miteinander mit ihrem Ex also noch mal mit ansehen. Ein Gefühlschaos scheint das aber aktuell nicht bei ihr auszulösen – denn für Gefühle hat Hati aktuell keine Zeit. Der Grund: Die Vorbereitungen für ihren nächsten Kampf bei Fame Fighting laufen auf Hochtouren. Bei der Pressekonferenz zum Box-Event spricht Hati mit Promiflash über ihre aktuelle Gefühlswelt: "Ich bin tot. Innerlich tot. Wirklich. Also, ich habe null Gefühle da. Ich habe keine Liebe bekommen in der letzten Zeit. Das ist nur noch me versus me."

Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin steht unter Dauerstrom. "Ich muss die ganze Zeit dagegen ankämpfen, wieder ins Training zu gehen, wieder durchzuziehen, wieder mit den ganzen Schmerzen einzuschlafen, aufzustehen, wieder Schmerzen im Körper. Also es ist dauernder Stress", betont sie und erklärt: "'Go hard or go home', sage ich immer. Da spielen die Gefühle absolut keine Rolle. Das muss man leider sagen. Gefühle haben keinen Platz."

Das Box-Training sei aktuell die perfekte Therapie, gab Hati auch schon vor wenigen Tagen auf Instagram zu verstehen. Dort äußerte sie sich vor eineinhalb Wochen das erste Mal seit der Ausstrahlung zur Trennung und erklärte: "Mir geht es nicht gut mit dem Thema. Mir geht es nicht gut. Ich versuche, das noch zu verarbeiten. Aber es ist momentan so viel Chaos in meinem Kopf und in meinem Herzen und im Leben." "Und das mit dem Boxen ist wirklich Therapie gerade für mich", ergänzte sie. Der Kampf findet am 17. Oktober statt. Hati steigt mit Nelly Noire in den Ring.

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting in Essen

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen