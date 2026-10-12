Knallerbse explodiert im Gesicht von Chloe Madeleys Tochter

Was als harmloser Spielspaß gedacht war, endete für Chloe Madeley (39) und ihre vierjährige Tochter nun in einem echten Schreckmoment. Wie die TV-Bekanntheit auf Instagram berichtete, öffnete die kleine Bodhi eine Packung vermeintlich kinderfreundlicher Indoor-Knaller. Doch plötzlich explodierte der gesamte Inhalt in ihren Händen und direkt vor ihrem Gesicht. Dabei gelangte Sägemehl in ihre Augen, während Chloe zunächst völlig überrumpelt herausfinden musste, was überhaupt passiert war. Zum Glück gibt sie Entwarnung: "Ihr geht es gut. Wir konnten im Laufe von 10 bis 20 Minuten alle Sägespäne aus ihren Augen ausspülen." Der Schreck sitzt dennoch tief, und Chloe möchte andere Eltern für die möglichen Risiken sensibilisieren.

Dabei gehe es ihr ausdrücklich nicht darum, jemandem die Schuld zu geben. Schließlich habe sie selbst als Kind mit Knallerbsen gespielt, und auch Bodhi habe die Produkte schon mehrfach ausprobiert. Doch der Vorfall zeige, dass selbst bei vermeintlich harmlosem Spielzeug etwas schiefgehen könne. Chloe vermutet, dass sich in der geöffneten Packung ein fehlerhaftes Exemplar befand. "Also nur eine kleine Erinnerung, besonders vorsichtig zu sein, denn obwohl es ihr absolut gut ging, war allein die Panik es NICHT wert", warnt sie ihre Follower. Auch mit Selbstkritik hält sie sich nicht zurück: "Und ja, es ist ganz allein meine Schuld, aber ich habe tatsächlich nicht bemerkt, was sie da öffnete, bis das Ganze explodierte und mir ein Licht aufging."

Bodhi stammt aus Chloes Beziehung mit ihrem Ex-Mann James Haskell (41). Die TV-Bekanntheit und der ehemalige Rugbyspieler kamen 2014 zusammen, 2023 gaben sie nach fünf Ehejahren ihre Trennung bekannt. Das Ehe-Aus hat ihr Verhältnis offenbar nicht grundsätzlich verändert: Die beiden pflegen weiterhin einen vertrauten Umgang. Wie Chloe zuletzt laut The Sun erklärte, entspricht ihre Verbindung zwar keinem klassischen Beziehungsmodell, funktioniert für sie aber dennoch. Über James und ihr heutiges Verhältnis sagte sie: "Das Leben eines Junggesellenprinzen. Es ist eine unkonventionelle Beziehung, aber sie funktioniert für uns."

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Instagram / madeleychloe Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi

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Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter Bodhi

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