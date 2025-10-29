Nach Trennung: Chloe Madeley glaubt nicht mehr an die Ehe

Chloe Madeley (38) hat mit einer klaren Botschaft für Aufsehen gesorgt: In einer Instagram-Fragerunde erklärte die Fitnesstrainerin, sie glaube nach der Trennung von James Haskell (40) nicht mehr an die Ehe. Gefragt, ob sie nach ihrer Erfahrung noch an Liebe und Heirat glaube, antwortete sie: "Liebe ja. Ehe nein. Und noch nicht 'nach der Erfahrung'." Sie stellte somit klar, dass die Scheidung noch nicht rechtskräftig sei. Chloe und der frühere Rugby-Profi, die ihre Tochter Bodhi gemeinsam großziehen, hatten sich 2023 nach fünf Ehejahren getrennt. Die beiden leben in Großbritannien und konzentrieren sich seitdem auf ihr Co-Parenting, das nach eigenen Angaben gut funktioniert.

Auch James sprach zuletzt offen über das Beziehungsende und seine Prioritäten. Der Ex-Sportler, der sich als Tech-House-DJ neu erfunden hat, sagte im Sommer über seinen Alkoholkonsum: "Wenn ich mehr Zeit in meine Ehe investiert hätte als in Guinness, wäre ich jetzt nicht geschieden", zitierte ihn der Daily Mail-Kolumnist Richard Eden. Beim Festival Pub in the Park in West-London betonte er außerdem: "Ich habe so viel Liebe für meine Tochter und Chloe. Es ist Teamarbeit", so der Podcaster gegenüber dem Reporter. "Was wir alle vergessen, ist: Wenn man Kinder hat und eine Ehe endet, geht es nur um die Kinder. Chloe und ich sind fantastische Co-Eltern. Unsere Priorität ist immer Bodhi." Seine Agenda laute derzeit Arbeit und der bestmögliche Papa zu sein.

Privat stehen bei beiden die Familie und ein geregelter Alltag im Vordergrund. Chloe, Tochter der TV-Moderatoren Richard Madeley und Judy Finnigan, hält ihr Privatleben seit der Trennung vergleichsweise ruhig und konzentriert sich auf Fitness, Alltag mit Bodhi und enge Familienbande. James ist als Ex-Wasps-Flanker gut vernetzt, unter anderem mit Podcast-Partner Mike Tindall (47), dem Ehemann von Zara (44), der Tochter von Prinzessin Anne (75). Geheiratet hatten die beiden 2018, vier Jahre später kam Bodhi zur Welt. Heute präsentieren sich die Ex-Partner als eingespieltes Elternteam, das Termine koordiniert, Routinen pflegt und Geburtstage gemeinsam plant, während jeder für sich seinen neuen Weg geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images James Haskell, Ex-Rugby-Spieler

Anzeige Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter Bodhi