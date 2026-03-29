Chloe Madeley hilft Ex James Haskell trotz Scheidung

James Haskell (40) ist am Samstag in Nord-London in einen Autounfall verwickelt worden, während seine zweijährige Tochter Bodhi mit ihm im Wagen saß. Der ehemalige Rugbyspieler war mit seinem schwarzen Range Rover unterwegs, als es zu dem Crash kam. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen schwere Schäden am vorderen Teil des Fahrzeugs sowie an der Windschutzscheibe. Seine Ex-Frau Chloe Madeley (38) eilte nach dem Vorfall zum Unfallort, um ihre gemeinsame Tochter abzuholen. Während James vor Ort mit Polizeibeamten sprach, kümmerte sich die Influencerin um Bodhi und lud deren Sachen in ihr eigenes Auto. Das beschädigte Fahrzeug wurde später vom Straßenrand abtransportiert.

Chloe und James hatten sich 2018 das Jawort gegeben und waren fünf Jahre verheiratet, bis sie sich vor zwei Jahren trennten. Seitdem teilen sie sich das Sorgerecht für Bodhi, die im Jahr 2022 zur Welt kam. Obwohl die beiden weiterhin gemeinsam für ihre Tochter da sind, gestaltete sich der Scheidungsprozess alles andere als einfach. "Es sind zwei Jahre vergangen, seit wir uns getrennt haben, und das war verdammt nochmal lange genug. Unser Leben hat sich als Co-Eltern und als Ex-Ehepaar nur sehr langsam eingespielt", sagte Chloe kürzlich gegenüber der Zeitung The Sun. Sie beschrieb den Prozess als "unglaublich emotional" und erklärte, dass es Wochen gebe, in denen alles gut laufe, und andere, in denen sie sich nicht einig seien und nicht miteinander sprechen würden.

Trotz der Spannungen während der Scheidung betonen beide immer wieder, dass ihre Tochter an erster Stelle steht. James sagte in der Sendung "This Morning" über seine Ex-Frau: "Chloe ist eine erstaunliche Mutter, eine erstaunliche Frau. Sie ist so talentiert und clever." Er erklärte weiter, dass bei einer Trennung das Kind immer Priorität habe und die eigenen Egos keine Rolle spielen dürften. Chloe bestätigte im Interview mit The Sun, dass die Beziehung zwischen den beiden seit der Trennung besser geworden sei. Sie lobte James als Vater und sagte, sie würden mittlerweile gut als Co-Eltern funktionieren und noch immer Zeit als Familie verbringen. Der erhaltene Gerichtsbescheid, der ihre Scheidung zum 30. Dezember finalisieren sollte, habe sie jedoch emotional mitgenommen und ihr zum ersten Mal seit der Trennung das Gefühl gegeben, "versagt" zu haben.

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Getty Images James Haskell und Chloe Madeley, Mai 2018

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Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im August 2019

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Instagram / madeleychloe Chloe Madeley, Reality-TV-Darstellerin