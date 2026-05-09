James Haskell bestreitet Betrug an seiner Ex Chloe Madeley

In der neuen Staffel von "Celebs Go Dating" hat James Haskell (41) offen über seine gescheiterte Ehe mit Chloe Madeley (38) gesprochen – und dabei einen schwerwiegenden Vorwurf entkräftet. Beziehungsexpertin Anna Williamson konfrontierte den 41-jährigen Ex-Rugbyprofi in der aktuellen Folge direkt mit der Frage, ob er seiner Ex-Frau jemals untreu gewesen sei. Nach einer unangenehm langen Pause antwortete James gegenüber der Sendung: "Nein, nein, überhaupt nicht." Er gab jedoch zu, dass seine beruflichen Verpflichtungen die Ehe belastet hätten.

James räumte ein, zu selten für Chloe da gewesen zu sein. "Meine Sportkarriere war sehr selbstbezogen, viel Reisen, viel Arbeit, und dann bin ich DJ geworden, was auch mit viel Reisen und Arbeit verbunden ist – und ich hätte wohl mehr für Chloe da sein müssen", erklärte er in der Sendung. Unterdessen meldete sich auch seine Ex-Frau zu Wort: Im Podcast "No Parental Guidance" bezeichnete Chloe die Trennung als "das Schlimmste, was man sich vorstellen kann". Die beiden hatten sich 2023 nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt – mit dem gemeinsamen Fokus auf die Co-Elternschaft ihrer heute dreijährigen Tochter Bodhi. Überraschend positiv klingt ihre heutige Sichtweise auf die Situation: "Wir sind aus allem herausgekommen und haben eine komplett neue Bindung, eine neue Beziehung und eine neue Freundschaft geformt. Es ist sehr liebevoll und respektvoll als Eltern, und ich würde ihn jetzt als einen meiner engsten Freunde bezeichnen."

Abseits der TV-Kameras prägen James und Chloe ihr Familienleben auffallend pragmatisch. Sie teilen sich die Betreuung von Bodhi und treten bei organisatorischen Fragen als Team auf. Das zeigte sich auch bei einem Autounfall, in den James in Nord-London verwickelt war, während ihre Tochter mit im Wagen saß: Chloe kam zum Unfallort und nahm die Kleine mit. Solche Momente unterstreichen, wie sehr die beiden ihren Alltag rund um das Elternsein strukturieren. Trotz aller Trennungsturbulenzen halten sie an einem respektvollen Umgang fest und sprechen öffentlich über klare Absprachen – vor allem zum Wohl ihres Kindes.

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Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

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James Watkins / BACKGRID James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

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Instagram / madeleychloe Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi