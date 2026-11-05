Darum trägt Königin Sonja nur eine Perlendiadem-Kopie

Wenn Königin Sonja (89) bei Staatsbanketten ihr prachtvolles Perlendiadem trägt, steckt dahinter eine Geschichte, die fast wie aus einem Krimi klingt. Denn das funkelnde Schmuckstück auf ihrem Kopf ist gar nicht das historische Original, sondern eine aufwendig angefertigte Kopie. Das echte Diadem, das einst Königin Maud gehörte, verschwand vor mehr als 30 Jahren bei einem spektakulären Raubüberfall in London. Am 5. Februar 1995 drangen drei bewaffnete Männer in die Geschäftsräume des Hofjuweliers Garrard in der Regent Street ein. Einer der Täter hatte sich sogar als Polizist verkleidet. Die Räuber überwältigten zwei Sicherheitsmitarbeiter, fesselten sie und verschwanden mit mehreren wertvollen Schmuckstücken. Unter ihrer Beute befand sich auch Mauds berühmtes Perlendiadem. Von dem kostbaren Erbstück fehlt bis heute jede Spur.

Wie The Independent damals berichtete, löste der Überfall einen Großeinsatz der Polizei aus. Rund 70 bewaffnete Beamte rückten an und sicherten das Gebäude über mehrere Stunden. Doch als die Einsatzkräfte schließlich die Räume betraten, waren die Täter längst verschwunden. Die Ermittler vermuteten, dass die Räuber möglicherweise über Insiderwissen verfügten. Das Diadem allein wurde damals auf etwa 200.000 britische Pfund (etwa 239.700 Euro) geschätzt. Trotz der umfangreichen Ermittlungen tauchte es nie wieder auf. Damit die norwegische Königsfamilie nicht dauerhaft auf eines ihrer bedeutendsten Schmuckstücke verzichten musste, fertigte Garrard eine möglichst originalgetreue Nachbildung an. Sogar ein besonderes Detail wurde übernommen: Das hohe Mittelstück lässt sich abnehmen, sodass die Tiara sowohl in einer imposanten als auch in einer kleineren, flacheren Variante getragen werden kann. Ihren ersten öffentlichen Auftritt mit der Kopie hatte Sonja im April 1996 bei einem festlichen Anlass während eines Staatsbesuchs in Amsterdam.

Dabei blickt das ursprüngliche Diadem auf eine lange königliche Geschichte zurück. Im Jahr 1896 erhielt Prinzessin Maud das Schmuckstück von ihren Eltern, dem britischen Thronfolgerpaar Edward und Alexandra, als Hochzeitsgeschenk. Sie heiratete damals den dänischen Prinzen Carl, der 1905 als Haakon VII. König von Norwegen wurde. Aus der britischen Prinzessin wurde damit eine norwegische Königin – und aus ihrem Hochzeitsgeschenk eines der bekanntesten Schmuckstücke des Königshauses. Nach Mauds Tod im Jahr 1938 blieben ihre Juwelen zunächst in Großbritannien, bevor sie 1953 nach Norwegen zurückkehrten. Seit ihrer Hochzeit mit König Harald V. (†89) im Jahr 1968 trug Sonja das Perlendiadem regelmäßig zu festlichen Anlässen. Später durften auch andere Royals die Nachbildung ausführen: Prinzessin Märtha Louise wählte 2002 bei ihrer Hochzeit mit Ari Behn die kleinere Version. Kronprinzessin Mette-Marit zeigte sich 2010 bei der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria und Daniel Westling mit der prächtigen Tiara. Dass es sich dabei um eine Kopie handelt, dürfte man dem Schmuckstück kaum ansehen. Das Original hingegen bleibt bis heute verschwunden.

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DanaPress Königin Sonja bei einem Dinner für Diplomaten im königlichen Palast im Februar 2019

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DanaPress Königin Maud mit dem Perlendiadem, vermutlich im Jahr 1905

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