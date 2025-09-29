Jacqueline und Dan Osborne strahlen im Familienurlaub

Jacqueline Jossa und ihr Ehemann Dan Osborne scheinen alle Trennungsgerüchte endgültig aus dem Weg geräumt zu haben. Mit sonnigen Schnappschüssen von ihrem Familienurlaub auf Gran Canaria in Spanien präsentierten sie sich vereint und gut gelaunt. Auf Instagram teilte Dan eine Reihe von Fotos, die das Paar zusammen mit ihren drei Kindern und weiteren Familienmitgliedern zeigten. "Ich habe gerade gemerkt, dass ich ein paar Fotos von unserem letzten Urlaub noch nicht gepostet habe", schrieb er zu den Bildern. Jacqueline strahlte in einem cremefarbenen Kleid, während die Familie offenbar eine Themen-Nacht in Weiß feierte. Weitere Aufnahmen zeigten Dan beim Fußballspielen am Strand mit seinem Sohn Teddy, was die harmonische Stimmung der Auszeit unterstrich.

Der entspannte Urlaub folgt auf eine schwierige Phase in der Ehe der beiden. Jacqueline, die durch ihre Rolle in EastEnders bekannt wurde, sprach kürzlich davon, wie wichtig Unterstützung für das Familienleben sei. "Es braucht ein Dorf, um eine Familie großzuziehen, und ich habe ein Dorf um mich herum", sagte sie in einem Interview mit OK! Magazin und lobte zugleich ihren Ehemann als "unglaublich". Trotz Gerüchten um eine frühere Trennung und Dans Auszug aus dem gemeinsamen Haus scheint das Paar die Krise hinter sich gelassen zu haben. Eine "Make-or-Break"-Reise nach Mexiko soll der entscheidende Wendepunkt für ihre Ehe gewesen sein. Seitdem läuft es wieder rund: Ob beim gemeinsamen Familienurlaub in Spanien oder beim Alltag – die beiden zeigen wieder, dass sie als Paar stark sind und die Liebe triumphiert.

Die Liebesgeschichte von Jacqueline und Dan ist alles andere als glatt verlaufen! Seit ihrer Hochzeit 2017 und der Geburt ihrer Tochter Ella, als Jacqueline gerade einmal 22 Jahre alt war, haben die beiden als junges Elternpaar so manche Herausforderung gemeistert. Fans, die das Paar im Urlaub in Spanien trafen, schwärmen von ihrer Bodenständigkeit. Kürzlich feierten Jacqueline und Dan sogar ihre acht Jahre Ehe mit einem romantischen Aufenthalt in einem Luxushotel in London. "Ich habe Fehler gemacht und Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen", gestand Dan damals in einem Interview mit The Sun – und Jacqueline vergab ihm. Mit den neuesten Urlaubsbildern zeigen die beiden jetzt der Welt: Die Familie ist wieder vereint und stärker denn je!

Instagram / danosborneofficial Jaqueline und Dan Osborne mit ihren Kids

Instagram / danosborneofficial Dan Osborne und seine Familie

Getty Images Dan Osborne und Jacqueline Jossa auf den 21. National Television Awards in London 2016