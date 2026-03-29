Trennung endgültig? Dan Osborne weint bitterlich im Auto

Dan Osborne wurde weinend in seinem Auto fotografiert, nachdem bekannt wurde, dass er und Jacqueline Jossa nach 13 gemeinsamen Jahren ihre Beziehung beendet haben sollen. Auf Bildern, die dem Mirror vorliegen, ist der 34-Jährige sichtlich aufgelöst zu sehen, während er sich mit einem Handtuch die Tränen aus dem Gesicht wischt. Die Aufnahmen entstanden am vergangenen Donnerstag, nur einen Tag nachdem erste Berichte über das endgültige Aus des Paares auftauchten. Ein Freund versuchte, den ehemaligen Realitystar zu trösten. Dan und Jacqueline haben zwei gemeinsame Töchter, die elfjährige Ella und die siebenjährige Mia.

Ein Insider verriet dem Mirror nun, dass Dan die 33-Jährige unbedingt zurückgewinnen möchte. "Dan ist verständlicherweise aufgebracht, es ist so schade und alle sind am Boden zerstört. Sie haben beide so hart daran gearbeitet, dass es funktioniert", erklärte die Quelle. Weiter hieß es: "Sie waren so oft getrennt und wieder zusammen, für Dan fühlt es sich nie wirklich vorbei an. Er wird versuchen zurückzukommen, weil das in der Vergangenheit immer funktioniert hat. Er will verzweifelt, dass sie als Familie zusammenbleiben und versucht, Jac zurückzugewinnen." Laut dem Insider genieße Dan den Ruhm und Erfolg, der damit einherging, mit Jacqueline zusammen zu sein. Die Schauspielerin sei bereits bekannt gewesen, als sie sich kennenlernten, und Dan habe von ihrem Erfolg profitiert.

Die Beziehung der beiden war über die Jahre hinweg immer wieder von Trennungen und Versöhnungen geprägt. Bereits 2017, weniger als ein Jahr nach ihrer Hochzeit, gingen sie erstmals getrennte Wege. Im vergangenen Jahr verkündete Jacqueline erneut die Trennung, doch nur einen Monat später unternahmen sie einen gemeinsamen Urlaub, um ihre Ehe zu retten. Im Februar dieses Jahres soll Dan dann aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. Jacqueline, die durch ihre Rolle als Lauren Branning in "EastEnders" bekannt wurde und 2019 das Dschungelcamp gewann, soll laut Berichten ein Vermögen von umgerechnet 1,38 Millionen Euro besitzen. Dan hingegen arbeitete früher als Tätowierer und war in Shows wie The Only Way Is Essex und Celebrity Big Brother zu sehen, bevor er als Personal Trainer tätig wurde.

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Getty Images Jacqueline Jossa und Dan Osborne bei den National Television Awards in London 2019

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ActionPress Dan Osborne und Jecqueline Jossa, Juli 2016

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Getty Images Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren Kindern, Juni 2019