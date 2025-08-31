Nach Aus: Jacqueline Jossa und Dan Osborne wollen Ehe retten

Jacqueline Jossa und Dan Osborne, bekannt aus "EastEnders" und "The Only Way Is Essex", sind fest entschlossen, ihrer Ehe eine neue Chance zu geben. Nachdem sie Anfang des Jahres ihre Trennung bekanntgaben und sogar ihr gemeinsames Zuhause verkauften, wirken die beiden nun verliebter denn je. Gemeinsam mit ihren Töchtern Ella und Mia genießen sie entspannte Tage auf Gran Canaria, um ihre Beziehung zu festigen. "Sie arbeiten hart daran, um als Familie zusammenzubleiben", verriet eine Quelle gegenüber Mirror. Selbst eine Erneuerung ihres Ehegelübdes soll im Gespräch sein – ein klares Zeichen für den Neustart der beiden.

Hinter den beiden liegt eine bewegte Zeit: Nach acht Ehejahren und zahlreichen Schlagzeilen über vermeintliche Affären schien die Beziehung zuletzt unrettbar zerrüttet. Doch Jacqueline entschied sich, zu vergeben und ihrer Familie den Vorrang zu geben. Auch Dan soll an sich gearbeitet haben und möchte seiner Frau und den Kindern nun eine stressfreie Zukunft bieten. Ein Grund für ihr Liebes-Comeback ist laut Insidern das tiefe Verständnis füreinander – und der gemeinsame Wunsch, ihren Kindern ein stabiles Zuhause zu schaffen.

Neben ihrem privaten Neustart muss sich Dan jedoch weiterhin mit unangenehmen Begleitumständen auseinandersetzen. Der Reality-Star berichtete von wiederholter Belästigung auf Social Media, die ihn schließlich dazu zwang, die Kommentare auf seinen Plattformen zu deaktivieren. Jacqueline steht ihm in dieser schwierigen Phase zur Seite, auch wenn sie die Risiken des öffentlichen Interesses nicht unterschätzt. Dennoch blicken beide optimistisch in die Zukunft und wünschen sich vor allem eines: ein drama-freies Leben, in dem Familie und Liebe im Mittelpunkt stehen.

ActionPress Dan Osborne und Jecqueline Jossa, Juli 2016

Instagram / danosborneofficial Dan Osborne und Jacqueline Jossa mit ihren Kindern im September 2022

Getty Images Dan Osborne und Jacqueline Jossa auf den 21. National Television Awards in London 2016