James Blunt (52) hat es geschafft, sogar seine eigene Familie hinters Licht zu führen. Der Sänger war im Oktober als sogenannter Loyaler in der zweiten Staffel der britischen Version von Die Verräter zu sehen und kämpfte sich im schottischen Schloss bis ins Endspiel vor. Wie die Sendung für ihn ausging, behielt er nach den Dreharbeiten jedoch für sich – selbst gegenüber seiner Ehefrau Sofia Wellesley. Weil James erst nach längerer Zeit wieder nach Hause kam, nahm seine Familie offenbar an, dass er besonders erfolgreich gewesen sei. Umso größer war die Überraschung, als Sofia sich das Finale mit ihm ansah. Dort wurde James kurz vor dem Sieg von den späteren Gewinnern Romesh Ranganathan und Sebastian "Bash" Croft verbannt. "Ich dachte, du hättest gewonnen", entfuhr es ihr, wie der Musiker jetzt im Podcast "Dish from Waitrose" erzählte. Seine Frau sei nicht nur über das Ergebnis enttäuscht gewesen, sondern regelrecht von ihm.

Ganz verbergen lässt sich der Erfolg eines Kandidaten laut James allerdings nicht. Dass seine Liebsten überhaupt mit einem Sieg rechneten, hatte einen einfachen Grund. Wie gut es für jemanden laufe, lasse sich an der Rückkehr eines Kandidaten grob ablesen. Die Dreharbeiten hätten sich über drei Wochen erstreckt – wer bereits nach drei Tagen wieder vor der Haustür stehe, habe offenbar nicht besonders gut abgeschnitten. In der Show selbst bewies der Brite allerdings kein glückliches Händchen und lag mit seinen Verdächtigungen regelmäßig daneben. Er selbst nimmt das mit Humor: "Ich glaube, sie werden meine Strategie noch jahrelang studieren, denn wie kann man buchstäblich jeden Tag falschliegen?", scherzte er in dem Podcast.

Trotz seiner Fehlentscheidungen bescherte ihm die Show ungewohnte Aufmerksamkeit. Am Londoner Bahnhof Paddington hätten ihn so viele Menschen auf die Sendung angesprochen und um Selfies gebeten, dass er nicht einmal seine offenen Schnürsenkel binden konnte. Auch bei Schulveranstaltungen seiner Kinder werde er inzwischen von Kindern umringt, die Antworten zu seinen Entscheidungen in der Show haben wollten. Die Teilnahme hat der "You're Beautiful"-Interpret seiner Frau zu verdanken. Die Juristin hatte ihren Mann nämlich ohne dessen Wissen für die Realityshow angemeldet.

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Getty Images James Blunt und Sofia Wellesley, Mai 2022

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Imago James Blunt besucht die Elle x Hope Gala 2026 im Santona-Palast in Madrid

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