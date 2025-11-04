George Clooney und Amal haben noch nie gestritten

George Clooney (64) gewährte in einem kürzlichen Interview mit CBS News Einblicke in seine Ehe mit Amal Clooney (47). Der Hollywoodstar offenbarte, dass sie in ihrer gesamten Beziehung noch nie gestritten hätten. "Amal und ich – alle sind irritiert, wenn ich das sage – aber wir hatten noch nie einen Streit", erklärte er und betonte, dass er die Dinge heutzutage entspannter sehe. Wenn beispielsweise Amal eine Wand rot streichen wolle, dann sei das für ihn in Ordnung: "Warum sollte man über so etwas diskutieren?" George lobte die gegenseitige Unterstützung in ihrer Partnerschaft, die für ihn der Schlüssel zu ihrem Eheglück sei.

Die Romanze des beeindruckenden Paares begann 2013 durch die Vermittlung eines gemeinsamen Freundes. Nachdem die beiden sich schnell näherkamen, machte George Amal im April 2014 einen überraschenden Heiratsantrag, ohne dass sie zuvor über die Ehe gesprochen hatten. Noch im selben Jahr gaben sie sich in einer spektakulären Hochzeitszeremonie in Italien das Jawort. Drei Jahre später wurden sie Eltern von Zwillingen: Am 6. Juni 2017 erblickten Alexander und Ella das Licht der Welt und machten das Familienglück perfekt.

Abseits vom Rampenlicht zeigt das Paar immer wieder, wie sehr sie sich in ihren jeweiligen Lebenswelten ergänzen und unterstützen. Amal, eine renommierte Menschenrechtsanwältin, ehrte George 2023 bei den DVF Awards in Venedig mit liebevollen Worten, als sie ihn als "das hellste Licht" in ihrem Leben bezeichnete. Der Schauspieler selbst ließ schon häufiger verlauten, wie glücklich er sei, Amal gefunden zu haben, und wie sehr er ihr Engagement und ihre Stärke bewundert. Gemeinsame Werte und gegenseitiger Respekt scheinen das Fundament ihrer Beziehung zu bilden, das sie auch in der Öffentlichkeit strahlen lässt.

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024