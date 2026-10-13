Traurige PBB-Parallele: Diese zwei Drittplatzierten sind tot

Zwei Entertainer, zwei aufeinanderfolgende Staffeln, zweimal derselbe Platz auf dem Siegertreppchen – und ein trauriges Schicksal, das Alphonso Williams (†57) und Willi Herren (†45) miteinander verbindet. Willi nahm 2017 an der fünften Staffel Promi Big Brother teil. Nur ein Jahr später zog Alphonso für die sechste Ausgabe in den bekannten TV-Container ein. Damit erreichten die beiden in direkt aufeinanderfolgenden Staffeln dieselbe Platzierung. Ihre gemeinsame Geschichte mit dem Realityformat bekam später jedoch eine traurige Wendung. Der Sänger starb am 12. Oktober 2019 im Alter von 57 Jahren, der Kölner Entertainer am 20. April 2021 mit nur 45 Jahren. Somit leben zwei frühere Drittplatzierte der Realityshow heute nicht mehr. Während Alphonsos Tod gut ein Jahr nach seiner Teilnahme bekannt wurde, vergingen bei Willi mehrere Jahre zwischen seinem Einzug und der traurigen Nachricht. Beide hatten während ihrer jeweiligen Staffel bis kurz vor dem Finale um den Sieg gekämpft.

Bevor Alphonso im Container Platz nahm, hatte er bereits einen der größten Erfolge seiner Karriere eingefahren. 2017 gewann der Sänger die 14. Staffel der Castingshow DSDS. Wegen seiner auffälligen Glitzerbrille, die zu seinem Markenzeichen wurde, trug er den Spitznamen Mr. Bling Bling. In dem Realityformat zeigte Alphonso anschließend eine weitere Seite von sich und belegte am Ende den dritten Rang. Willi dagegen war dem deutschen Publikum schon seit Jahrzehnten ein Begriff. Er hatte sich als Schauspieler einen Namen gemacht, veröffentlichte Musik und gehörte später zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Realityfernsehens. Trotz dieser unterschiedlichen Karrierewege führte der Weg der beiden Entertainer schließlich in dieselbe Sat.1-Show. Dort erzielten sie nacheinander das gleiche Ergebnis: Willi wurde 2017 Dritter, Alphonso wiederholte diesen Erfolg in der darauffolgenden Staffel. Damit gehört ihre identische Platzierung zu den auffälligen Gemeinsamkeiten ihrer TV-Laufbahnen.

Bei Alphonso war im Sommer 2019 Prostatakrebs diagnostiziert worden. Bereits zu Beginn desselben Jahres hatte der Musiker gesundheitlich schwer zu kämpfen: Wegen einer Niereninsuffizienz musste er notoperiert werden. Zwei Tage vor seinem Tod wandte sich seine Familie an die Öffentlichkeit und teilte mit, dass Alphonsos Zustand kritisch sei. Zu diesem Zeitpunkt wurde er bereits seit neun Wochen im Krankenhaus behandelt. Auch die Nachricht von seinem Tod machten seine Angehörigen anschließend öffentlich. Willis Tod im April 2021 kam hingegen überraschend. Nähere Angaben zu seiner Todesursache wurden damals nicht veröffentlicht. Bekannt gegeben wurde lediglich, dass kein Fremdverschulden vorlag. Der Schauspieler hinterließ zwei Kinder. Beide Männer bleiben den Zuschauern durch weit mehr als ihre Auftritte im Container in Erinnerung.

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Collage: ActionPress, ActionPress Collage von Willi Herren und Alphonso Williams

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Getty Images Willi Herren beim "Promi Big Brother"-Finale 2017

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