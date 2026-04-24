Muttertag: Adriana Lima posiert mit Töchtern für VS-Kampagne

Adriana Lima (44) hat den Muttertag in eine echte Familienangelegenheit verwandelt: Gemeinsam mit ihren Töchtern Valentina und Sienna ist die 44-jährige Brasilianerin das Gesicht der neuen Muttertagskampagne von Victoria's Secret. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, posieren die Drei in aufeinander abgestimmten Pyjamas und Cami-Sets in zarten Pastelltönen wie Hellrosa, Buttergelb und Grau. Passend zum Motto "Modeled After Mom" spielen Adriana und ihre Töchter dabei lässig mit Requisiten wie Lipgloss und einem Camcorder im Vintage-Stil.

Adriana ist jedoch nicht die einzige bekannte Angel, die in der diesjährigen Muttertagsproduktion zu sehen ist. Jasmine Tookes (35) hält ihren sechs Monate alten Sohn Mateo im Arm – ein Baby, das sie nur 13 Tage nach ihrem Auftritt bei der "Victoria's Secret Fashion Show 2025" zur Welt gebracht hatte. Ebenfalls mit von der Partie ist Elsa Hosk (37), die ihre zweite Schwangerschaft erst vor Kurzem bekanntgegeben hatte. Die Schwedin zeigt stolz ihren wachsenden Babybauch und posiert dabei gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter Tuulikki.

Für Adriana ist die Kampagne eine weitere Rückkehr zu dem Label, das ihre Karriere begründet hat. Als langjährigstes Victoria's-Secret-Angel überhaupt war sie von 1999 bis 2018 bei nahezu jeder Fashion Show des Dessousunternehmens dabei – lediglich 2009 pausierte sie wegen einer Babypause. Obwohl sie 2018 ihren Abschied von der Marke erklärt hatte, kehrte sie 2023 für eine Duftwerbekampagne zurück und lief 2024 sowie 2025 wieder auf dem Runway. Privat ist Adriana mit dem Filmproduzenten Andre Lemmers (44) liiert, mit dem sie bereits öffentlich in Erscheinung getreten ist. Ihre beiden Töchter Valentina und Sienna stammen aus ihrer früheren Ehe mit dem NBA-Spieler Marko Jaric (47).

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Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima mit ihren Kids im November 2023

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Getty Images Adriana Lima mit ihrer Familie, April 2025

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Getty Images Adriana Lima bei der Victoria’s-Secret-Fashionshow in New York