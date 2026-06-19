Fitnessfreak: Adriana Lima trainiert sogar im Schlafzimmer

Adriana Lima (45) feiert ihren 45. Geburtstag – und die brasilianische Schönheit zeigt sich dabei in Topform. Das Supermodel hat jetzt verraten, wie sie seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ihrem Körper in Bestform bleibt: mit einem strikten Trainings- und Ernährungsplan, der ihr im wahrsten Sinne des Wortes keine freien Tage lässt. "Ich bin jeden Tag im Fitnessstudio. Und wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, trainiere ich woanders, zum Beispiel in meinem Schlafzimmer", erklärte sie gegenüber der Daily Mail.

Wer hinter Adrianas Fitness steckt, sind gleich zwei Experten: Personaltrainer Kirk Myers, der übrigens auch Taylor Swift (36) trainiert, begleitet sie bei harten Einheiten mit Bauchtraining und Springseil – Letzteres nimmt sie sogar auf Reisen mit. Ihr liebstes Workout ist jedoch Boxen, und dafür arbeitet die Brasilianerin mit dem ehemaligen Mittelgewichtsboxer Michael Olajide Jr. zusammen. Dieser schwärmt: "Adriana tut im Fitnessstudio genau das, was sie tun muss. Ihre Arbeitsmoral ist unglaublich." Zusätzlich joggt sie mehrmals pro Woche mehr als fünf Kilometer und setzt für ruhigere Einheiten auf Yoga und Pilates. "Ich schwitze gerne und ich mag intensive Workouts, nichts Langsames. Ich bin immer bereit. Deshalb bin ich schon seit über 20 Jahren im Geschäft", so Adriana gegenüber der Daily Mail. Auch die Ernährung folgt einer klaren Linie: sechs kleine Mahlzeiten täglich, rund zwei Liter Wasser, viel Hähnchen, Gemüse und Vollkornprodukte. Eine einzige Ausnahme lässt sie dabei gelten – Schokoladenkuchen. "Ich liebe Schokoladenkuchen, und jedes Mal, wenn ich ihn esse, genieße ich ihn einfach so sehr. Gleich danach fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ich zu den Menschen gehöre, die zwei oder drei Stücke Schokoladenkuchen essen. Ich kann mich einfach nicht beherrschen!", gesteht sie.

Adriana startete ihre Modelkarriere in den späten 1990er-Jahren und wurde als Victoria's-Secret-Engel weltberühmt – eine Rolle, die sie über zwei Jahrzehnte lang innehatte. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern und lebt derzeit in einer Partnerschaft.

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Getty Images Adriana Lima, Model

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Getty Images Adriana Lima bei der Victoria’s-Secret-Fashionshow in New York

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Getty Images Joan Smalls, Kendall Jenner, Gigi Hadid und Adriana Lima, Victoria's-Secret-Show 2016