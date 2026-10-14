"Anstrengend": Serkan & Samiras Podcast-Comeback polarisiert

Obwohl ihre Beziehung längst Geschichte ist, sitzen Samira Yavuz (32) und Serkan Yavuz (33) wieder gemeinsam vor dem Podcast-Mikro. Die beiden Realitystars haben sich für zwei Folgen zusammengetan: Die erste ist seit dem 14. Oktober in Serkans Podcast "unREAL" zu hören, die zweite erscheint einen Tag später in Samiras Format "Main Character Mode". Viele Fans der beiden freuen sich über das überraschende Comeback. Schließlich haben die Ex-Partner nach ihrer Trennung eine schwierige Zeit durchlebt, in der sie zeitweise nicht einmal mehr direkt miteinander sprachen. Doch nicht alle Zuhörer sind von der Reunion begeistert. Vor allem Samiras Gesprächsverhalten stößt einigen Fans sauer auf. Sie werfen der zweifachen Mutter vor, ihrem Ex-Mann kaum Gelegenheit zum Reden zu geben. "Ich habe mich soo darauf gefreut, aber es ist leider so anstrengend zu hören, da Samira Serkan kaum ausreden lässt...", beschwert sich ein User in den sozialen Medien. Ein anderer wird noch deutlicher: "Leider super anstrengend, sich das Ganze anzuhören. Samira hat über 80% der Redezeit, fällt Serkan ins Wort und der tut einem fast schon leid... unnötig, einfach unnötig..."

Doch nicht nur der Redeanteil und die Gesprächsführung sorgen für Diskussionen. Manche User vermuten hinter dem gemeinsamen Auftritt vor allem finanzielle Interessen. Besonders die anhaltenden Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback der beiden spielen dabei eine Rolle. Ein Nutzer erinnert in einem Kommentar an eine Begegnung bei einer Comedyshow, bei der Samira von einer Besucherin auf ihren Beziehungsstatus angesprochen wurde. Über diese Frage hatte sich Samira in ihrer Instagram-Story im Nachgang ausgelassen. Dass die beiden nun ausgerechnet ihre Beziehung und deren Entwicklung in gleich zwei Podcastfolgen thematisieren, findet der Kommentierende deshalb scheinheilig. Er unterstellt Samira und Serkan, die Neugier ihrer Fans bewusst für die Vermarktung ihrer Formate auszunutzen. "Die zwei sollten sich meiner Meinung nach sowas von in Grund und Boden schämen, dass sie die Gutgläubigkeit ihrer Follower so schamlos ausgeschlachtet haben und es aktuell weiterhin tun!", wettert er. Ein anderer User bringt den Vorwurf deutlich knapper auf den Punkt: "Geld schmeckt".

Gemeinsames Podcasten ist für Samira und Serkan nichts Neues. Schon während ihrer Beziehung moderierten sie zusammen das Format "Badass Reality – mit Samira & Serkan", dessen letzte reguläre gemeinsame Folge Anfang Februar 2025 erschien. Kurze Zeit später wurde ihre Trennung öffentlich, zwischenzeitlich kommunizierten die Eltern zweier Töchter sogar nur noch über Dritte miteinander. Inzwischen hat sich ihr Verhältnis nach eigenen Angaben deutlich verbessert. Sie verbringen wieder regelmäßig Zeit zusammen und sprechen in "unREAL" offen über die schwierigen Monate nach dem Liebes-Aus. Ein dauerhaftes Comeback als Podcast-Duo ist allerdings nicht angekündigt. Stattdessen sind die beiden jeweils einmal im Format des anderen zu Gast. Während viele Fans die neue Harmonie begrüßen, betrachten andere das Wiedersehen offenbar mit mehr Skepsis.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Juli 2026

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln