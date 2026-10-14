Yann Sommer und Frau Alina nach sieben Ehejahren getrennt

Überraschende Trennungsnachrichten aus der Fußballwelt: Yann Sommer (37) und seine Ehefrau Alina haben sich getrennt. Der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter gab das Ehe-Aus am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, auf Instagram bekannt. Wie der Sportler in einem persönlichen Statement erklärte, liegt die Entscheidung bereits einige Monate zurück. "Nach sieben gemeinsamen Ehejahren haben Alina und ich Anfang dieses Jahres beschlossen, getrennte Wege zu gehen", teilte der Keeper seinen Followern mit. Die Trennung sei wohlüberlegt und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Auch wenn ihre Ehe damit beendet ist, bleiben Yann und Alina durch ihre beiden gemeinsamen Töchter eng miteinander verbunden. Besonders deren Wohlergehen stehe für die ehemaligen Partner weiterhin im Mittelpunkt. "Unsere beiden Töchter werden uns für immer verbinden. Ihr Glück und Wohlergehen stehen für uns weiterhin an erster Stelle", betonte der Fußballprofi in seinem Beitrag.

Die Liebesgeschichte von Yann und Alina begann während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Dort lernte der Torhüter die gebürtige Kölnerin kennen, mit der er seit 2016 liiert war. Drei Jahre später, 2019, gaben sich der Sportler und die studierte Juristin schließlich das Jawort. Obwohl ihr Ehemann als Fußballstar regelmäßig im Rampenlicht stand, hielt sich Alina selbst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Interviews und öffentliche Veranstaltungen waren für sie eher die Ausnahme. Gelegentlich unterstützte sie Yann allerdings von der Stadiontribüne aus bei seinen Spielen. Einen ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte absolvierten die beiden noch im September 2025. Damals begleitete Alina ihren Mann, der zu dieser Zeit bei Inter Mailand unter Vertrag stand, zur prestigeträchtigen "Ballon d'Or"-Gala. Danach gewährte das Paar kaum noch Einblicke in sein Privatleben – bis Yann nun die Trennung öffentlich machte.

Wie wichtig Alina für den Fußballer war, hatte Yann noch 2022 in einer Dokumentation des Schweizer Senders SRF erzählt. "Wenn ich aus dem Fussball rauskomme und Privatmensch bin, gibt es logischerweise auch Unsicherheiten und Sorgen. Da ist sie meine grosse Unterstützung!", schwärmte er damals von seiner Frau. Auch Alina sprach in der Dokumentation offen über das gemeinsame Familienleben. Die Juristin hatte ihre beruflichen Ambitionen zunächst zurückgestellt, um sich ganz auf die Erziehung ihrer beiden Töchter konzentrieren zu können. "Wir hatten damals besprochen, dass ich erst mal für die Kleinen da bin. Das Privileg, mich voll und ganz auf die beiden konzentrieren zu können, schätze ich sehr", erklärte sie. Gleichzeitig machte Alina deutlich, dass sie ihre Karriere langfristig wieder aufnehmen möchte. "Allerdings freue ich mich auch sehr darauf, danach wieder als Anwältin zu arbeiten", verriet sie. Ob die zweifache Mutter inzwischen in ihren Beruf zurückgekehrt ist oder wann sie diesen Schritt plant, ist derzeit nicht bekannt.

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Imago Yann Sommer und seine Frau Alina beim Ballon d'Or-Photocall im Théâtre du Châtelet in Paris, 22. September 2025

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Getty Images Yann Sommer, Torwart

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Imago Yann Sommer und Alina Schneider beim Gran Galà del Calcio 2024 in Mailand

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