Auch der Bruder von Papst Leo XIV. kämpft gegen Krebs an

In der Familie von Papst Leo XIV. (71) gibt es eine traurige Parallele: Der ältere Bruder des Pontifex ist wie er an Krebs erkrankt. Louis Prevost hat einen Rückfall. Gegenüber CBS News bestätigte Louis' Ehefrau, dass er an einem multiplen Myelom leidet – einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Der Bruder des Papstes lebt in Florida und wird in einem Krankenhaus behandelt. Aktuell nimmt er an einer klinischen Studie teil. Die Nachricht über die Erkrankung wird zu einem Zeitpunkt öffentlich, an dem sich das Oberhaupt der katholischen Kirche ebenfalls von einer Krebsoperation erholt. Der Eingriff des 71-Jährigen wurde in der römischen Gemelli-Klinik durchgeführt.

Die Diagnose von Louis wurde schon im Jahr 2017 gestellt. In welchem Stadium sich der Krebs derzeit befindet, ist nicht bekannt. Bereits 2019 wurde der Bruder des Kirchenoberhaupts behandelt. Zu seiner Therapie gehörte eine Stammzellbehandlung. Danach befand er sich zunächst in Remission. Vor rund drei Monaten erlitt Louis einen Rückfall. Trotz der räumlichen Distanz stehen die beiden Brüder in engem Kontakt. In der vergangenen Woche telefonierten sie viel miteinander. Der Papst weihte Louis und dessen Frau in die bevorstehende Operation ein. "Er hat angerufen, um uns darüber zu informieren, was geschehen würde", schilderte Louis' Ehefrau und ergänzte: "Wir beten weiter und versuchen, die Zuversicht für beide zu bewahren."

Dem Papst wurde bei der Operation in der römischen Gemelli-Klinik der Unterlappen des rechten Lungenflügels entfernt. Wie der Vatikan nach dem chirurgischen Eingriff mitteilte, bestätigte die anschließende Gewebeuntersuchung den schlimmen Verdacht: Es handelt sich um ein bösartiges Lungenadenokarzinom. Die OP dauerte rund 90 Minuten und verlief ohne Komplikationen. Leo XIV. sei normal aus der Narkose erwacht und habe sich anschließend in seinem Krankenzimmer erholt. Aktuell muss er weiterhin im Krankenhaus bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Leo XIV. im Mai 2025 in Rom

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Leo XIV., Dezember 2025

Anzeige Anzeige