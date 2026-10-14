Vor Kens Tod: Gypsy Rose Blanchard rastete mit Messer aus

Ein Eifersuchtsstreit zwischen Gypsy Rose Blanchard (35) und ihrem damaligen Verlobten Ken Urker (†34) ist im September 2025 offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. In einem Telefonat mit ihrer Freundin und ehemaligen Mitinsassin Amelia Bird schilderte die Autorin, wie sie nach dem Fund eines Briefes von Kens Ex-Partnerin die Kontrolle verlor. Wie die Daily Mail berichtet, liegt der Zeitung eine Aufnahme des Gesprächs vor. Gypsy erzählte darin, dass sie mit einer Freundin bis etwa fünf Uhr morgens unterwegs gewesen sei und dabei Wodka, Tequila, Rum und Whiskey getrunken habe. Als sie nach Hause kam, griff sie zu einem Küchenmesser und ließ ihre Wut an der Einrichtung aus. "Ich gehe zu diesem Kopfteil, steche auf das verdammte Kopfteil ein und ritze 'Schlampe' hinein", berichtete sie. Auch ein gemeinsames Foto von ihr und Ken blieb nicht verschont: Gypsy zertrümmerte den Bilderrahmen, sodass sich Glasscherben auf dem Boden verteilten.

Anschließend hinterließ sie ihrem Partner eine Notiz mit den Worten: "Schlaf mit deiner Einzigen. – G." Danach packte Gypsy ihren Koffer und fuhr zu ihren Eltern. Unter Alkoholeinfluss schickte sie Ken außerdem zahlreiche beleidigende Nachrichten. Der Vorfall hatte offenbar ernste Folgen für ihre Beziehung. Laut Gypsys Erzählung kündigte Ken an, das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Aurora beantragen zu wollen. Er habe sie als Gefahr für sich selbst und andere bezeichnet. Dass ihr Verhalten ihn verängstigt haben könnte, räumte Gypsy in dem Telefonat selbst ein. Menschen aus ihrem Umfeld hätten sie daran erinnert, dass sie wegen ihrer Vergangenheit besonders vorsichtig mit solchen Ausbrüchen sein müsse. "Du weißt, weshalb du im Gefängnis warst: aus Wut ein Messer zu nehmen und auf einen Gegenstand loszugehen?", hätten sie ihr vorgehalten. Gypsy war wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung ihrer Mutter mehrere Jahre in Haft gewesen. Sie zeigte sich im Gespräch nachdenklich über ihr Verhalten gegenüber Ken und gab zu, ihm häufig Untreue vorgeworfen zu haben. "Ich habe ihn nicht so behandelt, wie ich es hätte tun sollen", erklärte sie.

Trotz der heftigen Auseinandersetzung blieben Gypsy und Ken zunächst ein Paar. Erst wenige Wochen vor seinem Tod trennten sie sich. Am 1. Oktober 2026 wurde Ken leblos in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Die genaue Todesursache war zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht offiziell geklärt. Gypsy selbst erklärte jedoch, dass ihr früherer Partner an einer Überdosis gestorben sei. Nach seinem Tod verabschiedete sie sich mit einer emotionalen Botschaft von ihm. "Du wirst immer meine größte Liebesgeschichte sein. Man wird sich für immer an dich erinnern und dich lieben", schrieb sie. Zuvor hatte sie in dem aufgezeichneten Telefonat noch eingeräumt, dass sie es Ken nicht verübeln würde, wenn er nach den wiederholten Streitigkeiten genug von der Beziehung hätte.

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit