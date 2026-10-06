Trotz Zoff: Gypsy Rose zu Ken Urkers Beerdigung eingeladen

Gypsy Rose Blanchard (35) darf bei der Beerdigung ihres am 1. Oktober 2026 verstorbenen Partners Ken Urker (†34) dabei sein: Die Familie des Verstorbenen hat sie zu diesem Anlass offiziell eingeladen. Wie TMZ von Insidern aus dem Umfeld der Angehörigen erfuhr, soll die Trauerfeier in Kens Heimatstaat Texas stattfinden, sobald seine Familie die nötigen Vorbereitungen final abgeschlossen hat. Ein konkreter Termin und ein Ort stehen bislang wohl noch nicht fest. Bemerkenswert ist die Einladung vor allem deshalb, weil zwischen Gypsy und Kens Schwester Autumn ein offener Konflikt schwelt. Mit den anderen Mitgliedern der Familie soll sich die Autorin den Quellen zufolge aber bestens verstehen. Grundsätzlich sei sie bereit, zu der Zeremonie zu reisen und gemeinsam mit den Angehörigen von ihrem Partner Abschied zu nehmen. Die Streitigkeiten der vergangenen Tage sollen daran allem Anschein nach nichts ändern.

Zusätzlich zu der offiziellen Beisetzung in Texas plant Gypsy eine eigene Trauerfeier in Louisiana. Diese zweite Zeremonie soll jenen Mitgliedern ihrer Familie die Gelegenheit zum Abschied geben, die die Reise nach Texas nicht antreten können. Der angebliche familiäre Zwist beschränke sich laut den Quellen von TMZ ausschließlich auf das Verhältnis zwischen Gypsy und Autumn – mit dem Rest von Kens Angehörigen gebe es keine derartigen Spannungen. Besonders Kens Mutter Raina soll die Autorin sehr mögen. Auch sonst würden Kens Eltern ihr keine Schuld an den tragischen Geschehnissen geben. Gypsy und Ken hatten vor seinem Tod zwar eine Phase der Distanz durchlebt, endgültig getrennt haben sie sich den Insidern zufolge aber nie. Im Gegenteil: Die beiden sollen vorgehabt haben, wieder zusammenzuziehen und sich eine gemeinsame Bleibe zu suchen.

Einen ersten Abschied von Ken konnte Gypsy schon am vergangenen Samstag nehmen. In Louisiana fand eine private Aufbahrung statt, an der neben ihr auch Kens Mutter, zwei seiner Schwestern und sein Bruder teilnahmen. Autumn war bei diesem privaten Zusammenkommen nicht anwesend. Mit dabei war auch die gemeinsame Tochter Aurora: Das Kind erkannte seinen Vater bei der Aufbahrung und sprach ihn als "Papa" an. Gypsy selbst erschien in einem schwarzen Kleid und trug eine Kette, die Ken ihr zum zweiten Jahrestag ihrer Beziehung geschenkt hatte. Während der Zeremonie bekam sie einige Zeit für sich allein, um sich in Ruhe von ihrem verstorbenen Partner zu verabschieden.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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