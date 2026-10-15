Hatten Alexander Molz & Hati nach Sommerhaus-Szenen Kontakt?

Vor Kurzem flimmerten die Trennungsszenen von Alexander Molz (31) und Hati Suarez bei Das Sommerhaus der Stars über die Bildschirme. Gegenüber Promiflash offenbart Alexander jetzt, ob er Kontakt zu seiner Ex-Partnerin hat. "Ganz ehrlich, wenig bis hierhin. Ja. Sie hat ihren Kreis. Und ich habe meinen Kreis. Und beide sind wertvoll auf ihre Art. Und in denen bewegen wir uns gerade", erklärt er. Viel Austausch gab es zwischen den beiden nach der Ausstrahlung also nicht. Stattdessen macht Alexander deutlich, dass er und Hati nach dem Beziehungs-Aus vor allem bei ihren jeweils eigenen Freunden und Vertrauten Halt suchen.

Spurlos sind die TV-Bilder an Alexander allerdings nicht vorübergegangen. Im Sommerhaus zerbrach die Beziehung während der Dreharbeiten vor laufenden Kameras. Als er die Szenen Monate später im Fernsehen noch einmal sah, kamen die damaligen Gefühle wieder hoch. "Intensiv. Sehr real. Es hat nochmal alles nach oben geholt. Da spreche ich, denke ich, für sie mit an der Stelle", schildert er gegenüber Promiflash seine Eindrücke. Die Ausstrahlung habe ihn emotional stark beschäftigt. Dass die Szenen bei ihm einiges ausgelöst haben, führte jedoch nicht dazu, dass er und Hati das Gezeigte ausführlich miteinander besprochen haben.

Auch Hati hatte zuletzt im Gespräch mit Promiflash geschildert, wie sehr sie die Ausstrahlung mitgenommen hat. Durch die gezeigten Momente rückte die Trennung für sie erneut in den Vordergrund. Zwischen den Dreharbeiten und dem Sendestart waren einige Monate vergangen, in denen sie versucht hatte, das Beziehungs-Aus hinter sich zu lassen. Die Realitybekanntheit hatte sich abgelenkt und war allmählich in ihren Alltag zurückgekehrt. Mit dem Start der Staffel wurde sie jedoch erneut mit den Bildern konfrontiert, die das Ende ihrer Beziehung mit Alexander dokumentierten. So musste sie das Scheitern der Partnerschaft im Fernsehen gewissermaßen ein zweites Mal durchleben.

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Collage: RTL, RTL Collage: Alexander Molz und Hati Suarez

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026